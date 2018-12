10:21 Uhr

Im Stadthaus Ulm gehen die Lichter an

Die Jubiläumsausstellung ist jetzt komplett – und macht ihrem Titel "Lichte Momente" alle Ehre. Mit dabei ist nun auch ein Star der internationalen Kunstszene.

Von Marcus Golling

„Lichte Momente“ verspricht die Ausstellung zum 25. Geburtstag des Stadthauses, die bereits im November eröffnet hat. Doch ausgerechnet das Licht hat der (trotzdem sehenswerten) Schau bisher gefehlt. Das ändert sich jetzt: Nun sind auch die Kabinett-Räume des Richard-Meier-Baus Teil der Ausstellung – und plötzlich geht den „Lichten Momenten“ mehr als einmal ein Licht auf.

Die Zweiteilung der Jubiläumsschau hat einen einfachen Grund: Bis vor wenigen Tagen war das Kabinett von der jährlich stattfindenden Kinderbuch-Messe Kibum belegt. Die Organisatoren wollten „Lichte Momente“ aber pünktlich zum Jahrestag der Stadthaus-Eröffnung am 12. November starten – und wählten deshalb die Zwei-Etappen-Lösung.

Das Kabinett kann, anders als der Rest des tagsüber lichtdurchfluteten Gebäudes, abgedunkelt werden, wodurch es sich auch für die Präsentation von Lichtkunst eignet. Drei Künstler hat das Kuratorenteam für den Bereich ausgewählt: den aus Kaufbeuren stammenden Ulrich Vogl, die Stuttgarterin Rosalie und den dänisch-isländischen Kunststar Ólafur Eliasson. Letzterer, der in Berlin ein Studio mit mehr als 100 Mitarbeitern unterhält, ließ unter anderem Wasserfälle in Manhattan anlegen und in der Londoner Tate Modern die Abendsonne leuchten.

Ólafur Eliasson brachte schon die Abendsonne ins Museum

Seine Arbeit im Stadthaus, „Round Rainbow“ aus dem Jahr 2005, ist etwas weniger spektakulär. Eine Lampe strahlt auf einen sich drehenden gläsernen Prisma-Ring. Dadurch werden nicht nur helle Lichtreflexe im Raum verteilt, es bildet sich auch ein Regenbogen, der immer wieder eine runde Form annimmt. Eliassons Arbeit spielt mit den physikalischen Eigenschaften des Lichts, was eine neue Facette in die Ausstellung bringt. Der Einsatz hat sich also gelohnt: Laut Co-Kurator Raimund Kast dauerte es eineinhalb Jahre, bis sich Eliasson und sein Team erweichen ließen, die Arbeit im kleinen Ulm zu zeigen.

Die Objekte der 2017 verstorbenen Rosalie, eine der wichtigsten Lichtkünstlerinnen der Gegenwart, funktionieren anders, beruhen auf dem Wechsel von Lichtstimmungen. Besonders gerne arbeitete sie mit transparenten Schläuchen, durch die Fasern laufen, durch die Licht in wechselnden Farben transportiert wird. So wie bei der kinetischen Lichtskulptur „Chroma“ (2014), die fast eine ganze Wand im Stadthaus-Kabinett füllt: hochgradig konzeptionelle Kunst, die trotzdem spontan und spielerisch wirkt.

Die Arbeiten Ulrich Vogls können mit Eliasson und Rosalie nicht ganz Schritt halten. Sein aus Stoffbahnen zusammengenähtes rot-blaues „Window to go (Ulm)“ nimmt zwar die Maße der Fenster im Gebäude auf, findet aber ästhetisch trotzdem keinen Bezug zum Stadthaus. Und die mit Licht und einem Spiegel arbeitende Installation „Window Katowice“ ist vielleicht etwas zu subtil, um sich in der Ausstellung durchzusetzen.

Der zweite Teil von „Lichte Momente“ wird am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr mit einer Performance der Strado Compagnia Danza eröffnet. Die Ausstellung läuft bis 10. März.

