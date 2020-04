Im Tiergarten Ulm hören die Tiere jetzt Radio

Plus Die Bauarbeiten für den Betriebshof schreiten voran. Damit der Alltag für die Zoobewohner so normal wie möglich bleibt, müssen die Pfleger zurzeit kreativ sein.

Die Tierpfleger im Ulmer Zoo müssen in diesen Tagen kreativ sein. Denn ihre Schützlinge sind den Besuch der Menschen gewöhnt. Wenn die Gäste wegbleiben, kann es also schon einmal langweilig werden. Damit das nicht passiert, hat sich das Personal allerlei Beschäftigungsideen ausgedacht, berichtet Leiterin Stefanie Kießling. Die Haus- und Hoftiere würden jetzt häufiger gestreichelt und das Futter werde raffiniert versteckt. „Eine Kollegin hat auch mal das Radio angestellt“, berichtet die Tiergartenleiterin.

Die meisten Wildtiere dagegen vermissten die Streicheleinheiten nicht. Aber „was zum Gucken“ und zugehörige Geräusche machen auch den tierischen Alltag abwechslungsreicher und gehörten bislang einfach dazu. „Da müssen wir eben jetzt mehr ran“, sagt der stellvertretende Tierpflegeleiter Thomas Kellhofer. Kein Tiergartenbewohner – zu denen auch elf neugeborene Lämmchen gehören, die durch das Gehege toben – soll unter der derzeitigen Schließung leiden.

Ulm: Tiergarten ohne Besucher

Auch ohne Besucher soll der Alltag im Tiergarten Ulm so normal wie möglich ablaufen. Die Arbeit geht auch in diesen besonderen Zeiten weiter, die Tiere sind gesund. Stefanie Kießlings Sorge gilt derzeit der Gesundheit der Beschäftigten, damit alle notwendigen Versorgungsabläufe weiterhin reibungslos stattfinden können: „Neben der persönlichen Fürsorge für sich selber, wissen die Kollegen der Tierpflege natürlich, wie wichtig sie für das Wohlergehen ihrer Schützlinge sind.“

Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Auch in Ulms kleinem Zoo werden die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten, um die Versorgung aller Tiere weiterhin gewährleisten zu können. Das gilt auch für die Baustelle: Der Betriebshof wird erweitert. Derzeit entsteht ein Neubau, anschließend wird das bestehende Gebäude umgebaut. Ende März hatte der Ulmer Bauausschuss einer Kostensteigerung um 360000 Euro auf nun rund drei Millionen Euro zugestimmt. Neu dazu kommen unter anderem eine Fischzucht, eine Art Freiluftkrankenhaus für Tiere, aber auch ein Kiosk. Zudem soll der Umbau den Besuchern einen echten Rundgang ermöglichen. Momentan laufe alles weitgehend nach Plan, trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen. Auch für die Arbeiter gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Unterschiedliche Betriebe arbeiten zeitversetzt und müssen sich verstärkt absprechen. Infektionen oder Quarantäne bei den Beschäftigten auf der Baustelle könnten schnell zu einer Verzögerung führen, glaubt Kießling. Läuft weiter alles wie momentan, können die Arbeiten im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Ulm: Freunde des Zoos wollen mit Geldspenden helfen

Für kleinere Umbauten, die der Zoo aus seinem Etat finanziert, könnte das Geld dagegen knapp werden. Rund 30 Prozent des Budgets stammt aus den Besuchereinnahmen. Und die fallen nun weg – ausgerechnet in den Osterferien, wo der Andrang für gewöhnlich groß ist. „Es muss kein Tier hungern und es muss kein Tierpfleger um sein Gehalt fürchten“, betont die Tiergartenleiterin. Trotzdem kann der Zoo finanzielle Hilfe gut gebrauchen. „Es kommen vermehrt Anfragen, wie man uns mit einer Spende unterstützen kann“, berichtet Kießling. Sie betont: „Das bedeutet uns wirklich viel!“ Es zeige, wie sehr das Aquarium den Menschen am Herzen liege und gebe Mut und Hoffnung für neue Pläne. Manche Freunde des Tiergartens, berichtet Kießling, hätten sogar Umschläge mit Bargeldspenden in den Briefkasten geworfen. Nun hat die Stadt die Möglichkeit für eine finanzielle Unterstützung an den Zoo in der Corona-Krise eingerichtet. „Die Hilfe tut uns wirklich gut“, sagt Kießling. (mit az)

Wer dem Tiergarten Ulm unter die Arme greifen möchte, kann dies mit einer Geldspende tun. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszweckes, damit die Spende auch korrekt und ausschließlich dem Tiergarten zugeordnet werden kann. Kontoinhaber: Stadt Ulm, IBAN: DE27 6305 0000 0000 1000 72, Verwendungszweck: Corona-Spende an den Tiergarten Ulm.

