vor 44 Min.

Im Zick-Zack durch Tunnel: Autofahrer dreht am Steuer komplett durch

Die wahnsinnigen Manöver eines BMW-Fahrers, der von Ulm nach Neu-Ulm fuhr, beschäftigen jetzt die Polizei.

Ein Verkehrsrowdy unterwegs: Grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefährdete ein BMW Fahrer am Samstagmittag andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 66-Jähriger auf der Bundesstraße 28 von Senden in Richtung Ulm. Als er mit seinem Golf auf der linken Fahrspur unterwegs war, näherte sich von hinten ein schwarzer BMW. Der BMW fuhr sehr dicht auf, gab dem Golf Fahrer die Lichthupe und schlängelte hin und her, so heißt es im Polizeibericht.

Zum Verlassen der Überholspur zu nötigen

Dadurch versuchte er offensichtlich, den 66-Jährigen zum Verlassen der Überholspur zu nötigen. Als sich eine Lücke auftat, scherte der BMW Fahrer nach rechts aus und überholte den Golffahrer. Anschließend scherte er vor diesem wieder nach links ein und bremste stark. Nur durch eine starke Bremsung konnte der 66-Jährige einen Unfall vermeiden. Damit jedoch nicht genug. Die gefährliche und irre Fahrweise setzte sich so bis Ulm fort. Kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke fuhr der BMW nur noch mit etwa 40 Stundenkilometer. Der Golffahrer überholte nun wieder. Ganz offensichtlich war dies, was der BMW Fahrer wollte.

Im Zick-Zack durch den Westringtunnel

Denn kurz vor dem Westringtunnel überholte er den Golf erneut. Dabei zeigte der Mitfahrer im BMW hinten rechts dem 66-Jährigen aus dem geöffneten Seitenfenster heraus den Stinkefinger. Im Anschluss daran beschleunigte der BMW auf über 100 Sachen und überholte den Fahrzeugverkehr im Westringtunnel im Zick-Zack. Auf Höhe der Tankstelle am Hindenburgring hob der Mann auf der Rückbank des BMW erneut den Stinkefinger aus dem Fenster.

Anschließend überfuhr der BMW Fahrer an der Einfahrt zum Blaubeurer Ring die Stopp-Stelle. Ein weiteres Fahrzeug musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Das Kennzeichen des BMW ist bekannt. (az)

Zeugen von der Polizei gesucht

Weitere Zeugen, die durch das Verhalten des BMW Fahrers ebenfalls gefährdet oder geschädigt wurden, oder Angaben zu den fünf Insassen des BMW machen können, werden von der Polizei gebeten sich unter der Telefonnummer (0731) 1883812 zu melden.

