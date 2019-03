07.03.2019

Immer mehr Menschen nutzen das NUZ-Digitalangebot

Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie Nachrichten auf das Handy. Es gibt auch etwas zu gewinnen

In der Fastenzeit verzichten Menschen gerne auf so manches, etwa Alkohol, Süßes oder Fleisch. Das ist gut und recht, doch auf eines sollten Sie nicht verzichten, auf aktuelle Nachrichten aus der Region. Darüber informiert seit gut vier Wochen unser WhatsApp-Newsletter. Von Montag bis Freitag schickt er allen, die diesen Dienst abonniert haben, zuverlässig abends um 19 Uhr eine Auswahl an Nachrichten. Dieses Angebot hat schon viele Freunde gefunden: Derzeit sind es gut 650 Nutzerinnen und Nutzer – und das freut uns wirklich sehr. Natürlich wollen wir noch mehr Menschen erreichen. Nutzen Sie unser kostenloses Angebot, mit dem wir Ihnen jeden Abend eine Auswahl der wichtigsten Nachrichten des Tages aufs Handy schicken.

Und so geht’s: Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage. Geben Sie in Ihrem Browser über das Smartphone oder über Ihren Computer die Adresse nuz.de/nuz-whatsapp ein. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Der News-Dienst der NUZ selbst ist kostenlos. Es fallen möglicherweise Kosten des Mobilfunkanbieters für die mobile Datennutzung an. Für ausgewählte Texte jedoch – sogenannte Plus-Artikel – ist der Abschluss eines Abos nötig. Unser WhatsApp-Service wird mit dem Dienstleister MessengerPeople mit Sitz in München umgesetzt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Anmeldeseite im Internet.

l Als zusätzliches Zuckerl verlosen wir unter allen Leserinnen und Lesern, die bis zum 13. März unseren neuen Dienst abonnieren, 14 Freikarten für die Sauna des Donaubads in Neu-Ulm. Sie können damit vier Stunden lang gratis saunieren. Sie sind gültig bis zum 30. April dieses Jahres. Damit sparen Sie sich den Normal-Eintritt in Höhe von 19 Euro. Außerdem verlosen wir dreimal zwei Karten für die Musical- und Operettengala am Samstag, 23. März, in Vöhringen. Dazu müssen sie nichts weiter machen, als unseren WhatsApp-Kanal zu abonnieren. Die Gewinner werden von uns per Messenger benachrichtigt. (az)

Themen Folgen