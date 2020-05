vor 51 Min.

Improvisierter Corona-Maibaum grüßt ins Land

So sieht er aus – der von Xaver Stadler am Rande des Holzheimer Dorfplatzes gestaltete „Corona-Maibaum“.

Plus Xaver Stadler wollte kein Jahr ohne Maibaum in Holzheim - und stellte kurzerhand selbst ein ein „abgespecktes“ Exemplar her.

Für die Absage der diesjährigen Maibaumfeier in Holzheim hatte Xaver Stadler durchaus Verständnis. Aber ein Jahr ohne Maibaum? Das wollte der umtriebige Vorsitzende des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins partout nicht hinnehmen.

