03.04.2020

In Bellenberg geht für Backfans die Post ab

Plus Der Versandhandel Hobbybäcker in Bellenberg hat derzeit doppelt so viele Aufträge wie vor der Corona-Krise. Das liegt nicht nur an den begehrten Zutaten.

Von Anna Katharina Schmid

Hefe, Mehl, Brotbackmischungen: Was im Supermarkt zur Zeit oft vergriffen ist, kommt bei vielen Kunden nun per Post. Der Lebensmittelversand erlebt während der Corona-Krise einen großen Aufschwung, so auch der Hobbybäcker-Versandhandel in Bellenberg.

