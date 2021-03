vor 19 Min.

In Biberach wird am Donnerstag der Strom abgestellt

Biberacher sollten ihre Geräte am Donnerstag von der Steckdose nehmen.

Wegen Arbeiten an einem defekten Schalter wird der Strom in Biberach am Donnerstag zwischen 13 und 16 Uhr abgeschaltet. Bürger sollten sicherheitshalber ihre Geräte vom Stromnetz trennen.

Der Strom in Biberach wird abgestellt: Die Verteilnetze Energie Weißenhorn repariert am Donnerstag, 25. März, einen defekten 20-kV-Schalter zwischen Biberach und Asch. Deswegen muss am Donnerstag von circa 13 Uhr bis circa 16 Uhr die Stromversorgung im gesamten Ortsteil von Biberach eingestellt werden. Das teilt das Unternehmen mit.

Biberacher sollten ihre Elektrogeräte am Donnerstag abschalten

Bürger in Biberach sollten deswegen alle Elektrogeräte wie beispielsweise den Herd, Werkzeuge oder das Bügeleisen ausschalten. "Sie könnten eine Gefahr darstellen, wenn der Strom wieder fließt", so das Unternehmen Verteilnetze Energie Weißenhorn. Zudem sollten die Biberacher vorsichtshalber alle empfindlichen Geräte vom Stromnetz trennen, da es beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu Spannungsspitzen kommen könne.

Nach Beendigung der Reparaturarbeiten werde die Stromversorgung umgehend wiederhergestellt. (AZ)

