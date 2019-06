vor 36 Min.

In Burlafingen wird gefeiert

Am Samstag findet das Dorffest statt. Es ist ein vielfältiges Programm geboten. Straßen sind teilweise gesperrt

Seit Jahren ist es Brauch und Sitte, das Dorffest in Burlafingen mit Glockenläuten, Böllerschüssen und einem ökumenischen Gottesdienst zu beginnen. Start zum 42. Fest ist am morgigen Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr. Gefeiert wird auf dem Dorfplatz, Veranstalter ist der Vereinsring Burlafingen mit seinem Vorsitzenden Georg Schlaier. Musikalisch gestaltet wird der Freiluftgottesdienst vom evangelischen Posaunenchor Pfuhl, Chorleiter Stefan Mack, den Gottesdienst selbst gestalten der evangelische Pfarrer Robert Pitschak und sein katholischer Kollege Stanislaus Tochukwu Igbasi. Gegen 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Gerold Noerenberg das erste Fass Bier an.

In der eigens aufgebauten Budenstadt warten auf die Besucher verschiedene Speisen und Getränke. Im Angebot sind unter anderem die zwei Cocktailbars des FC Burlafingen und der Feuerwehr. In diesem Jahr kommen die Jüngsten auch nicht zu kurz. Das „Jugendhaus“ wird – wie im vergangenen Jahr – auf dem von der VR-Bank zur Verfügung gestellten Parkplatz für Unterhaltung des Nachwuchses sorgen, etwa mit Hüpfburg oder Kinderschminken.

Musikalisch unterhalten nach dem Gottesdienst der evangelische Posaunenchor Pfuhl, nachmittags der Musikverein Burlafingen, Dirigent Hermann Schlapschi, und abends die bekannte Showband „Original Schwabenkrainer“. Etliche Hundert Ehrenamtliche samt BRK-Helfer sowie sechs Security-Leute sind laut Vereinsring-Vorsitzendem Schlaier wieder auf den Beinen, damit die Freiluftfete möglichst reibungslos über die Bühne geht.

Aufgestellt wurden auch wieder die Markisen, die bei Hitze vor der Sonne schützen und bei Regen vor dem Nass von oben. Wenn allerdings Unwetter mit Sturm und Hagel drohen, findet das Fest nicht statt.

Wegen des Dorffestes werden die Thalfinger Straße auf Höhe der Einmündung Gerstmayrstraße/Friedhofstraße sowie der Laubeweg ab Samstag um 6.30 Uhr bis Sonntag um etwa 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Bushaltestellen in der Heerstraße und der Thalfinger Straße werden aufgrund der Sperrung nicht angefahren. In der Heerstraße auf Höhe Glöcklerstraße und in der Glöcklerstraße auf Höhe Gerstmayrstraße werden jedoch Ersatzhaltestellen eingerichtet. (az)

