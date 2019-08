11:00 Uhr

In Holzheim gibt es jetzt zwei große Baustellen

Die Bauarbeiten an der momentan nur einspurig befahrbaren Neuhauser Straße haben sich aus verschiedenen Gründen hingezogen.

In der Dorfmitte von Holzheim hat der Umbau begonnen. In der Neuhauser Straße hat ein überraschender Fund die Arbeiten verzögert.

Von Willi Baur

Autofahrer müssen sich noch etwas länger mit der Baustellen-Ampel in Holzheim abfinden. Eigentlich sollten die Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung einer Wasserleitung in der momentan nur einspurig befahrbaren Neuhauser Straße bis Ende Juli abgeschlossen sein. Die termingerechte Fertigstellung hat allerdings ein alter Abwasserkanal verhindert, auf den die Bauarbeiter in diesem Bereich gestoßen sind.

Wie Bürgermeisterin Ursula Brauchle berichtete, hätte dieser alte Kanal den Bestandsunterlagen zufolge nicht im Trassenverlauf der neuen Wasserleitung liegen dürfen. Die Folge: Für das Wasserrohr musste eine Querung unter der Straße geschaffen werden. „Das hat Zeit gekostet“, sagt die Rathauschefin. Gleichwohl sollen die veranschlagten Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro in etwa eingehalten werden.

Der alte Straßenbelag auf dem Dorfplatz ist restlos entfernt

Ziel der Baumaßnahme ist nach Angaben von Brauchle eine Stabilisierung der Wasserversorgung im Ortsteil Neuhausen, die bislang nur aus einer im Bereich „Brünnele“ verlegten Stichleitung gespeist werde. Der nun geschaffene Ringschluss gewährleiste die Versorgung Neuhausens auch dann, wenn dort die Leitung vorübergehend stillgelegt werden müsste, zum Beispiel wegen eines Rohrbruchs.

Die Arbeiten im Untergrund sind nach Aussage der Bürgermeisterin jedenfalls abgeschlossen. Eine endgültige Fertigstellung der Maßnahme sei allerdings erst Ende August zu erwarten. Grund für diese Verzögerung sind die momentanen Betriebsferien bei zahlreichen Bauunternehmen. In diesem Fall betrifft das insbesondere die Verlegung einer gepflasterten Rinne am Rand der Straße.

Unterdessen haben unmittelbar nach dem Holzheimer Dorffest wie geplant die Arbeiten zur Neugestaltung der Dorfmitte begonnen. Der alte Straßenbelag ist bereits restlos entfernt. Er soll bekanntlich durch ein ansprechendes Pflaster ersetzt werden.

Mehr aus Holzheim lesen Sie hier:

Themen Folgen