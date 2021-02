vor 17 Min.

In Langenau ist immer noch jeden Sonntag Weihnachtsmarkt

Plus In der Region hat es noch nie einen Weihnachtsmarkt gegeben, der so lange dauerte. Der Drive-in-Budenzauber in Langenau zieht jeden Sonntag die Massen an.

Von Andreas Brücken

Wie lange dauert ein Weihnachtsmarkt? Höchstens vier Wochen? Nein, der Drive-In-Adventsmarkt vor dem Hotel "Weißes Ross" in Langenau dauert nun schon zweieinhalb Monate. Er ist damit der am längsten währende Weihnachtsmarkt der Region, vielleicht sogar Deutschlands.

Am 2. Dezember hatte Axel Lobinger, Inhaber und Geschäftsführer des "Weißen Ross", die Idee, seine Gäste auf dem Hotelgelände mit einem Nikolausmarkt für Autofahrer auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Überrannt von der unerwarteten Resonanz dieser Aktion hält sich der Drive-in-Budenzauber immer noch im Herzen von Langenau. Am vergangenen Sonntag reihten sich die Autos wieder Stoßstange an Stoßstange vor der Einfahrt zum Hotelparkplatz auf.

Weihnachtsmarkt in Langenau: Ein weißes Ross mit Nikolausmütze

Die rote Weihnachtsmütze auf dem steinernen Schimmel im Hof der Hotelanlage zeugt noch von den Anfängen. Bei den zahlreichen Stammgästen, die mit dem Auto vorfahren, kursiert der Straßenverkauf schon als "ausdauerndsten Weihnachtsmarkt Deutschlands". Nach dem Nikolausmarkt seien viele Gäste auf das Team im "Weißen Ross" zugekommen, mit der Bitte weiterzumachen, sagt Lobinger. Freilich lassen sich die Macher des auch immer wieder eine zeitgemäße Gestaltung einfallen. So auch die Mitarbeiterin Janina Buttmann, die fasnachtstauglich im Bambikostüm die Bestellungen an den Autofenstern der Gäste aufnimmt. "Die Leute sind einfach begeistert, einmal wieder rauszukommen", sagt sie und eilt zum nächsten Fahrzeug.

Die Resonanz bei den Besuchern ist dementsprechend positiv. "Dafür freuen wir uns sogar, mal wieder im Stau stehen zu dürfen", sagt ein Ehepaar aus Elchingen, das nach Langenau gefahren ist, um sich dort die Spezialitäten abzuholen. Bis zu mehreren hundert Meter entfernten Kreisverkehr stehen zu Stoßzeiten die Fahrzeuge. Eine Wartezeit, die sich jedoch lohnt - denn mit einem zweckmäßigen Fenster für den Straßenverkauf wollte sich Gastwirt Lobinger nicht zufriedengeben: Wer in die Hofeinfahrt zum "Weißen Ross" einbiegt, rollt durch einen gastronomischen Erlebnispark, ähnlich wie bei einer Autosafari.

Zum Weihnachtsmarkt gehört auch die Feuerwurst

Aus den dekorierten Verkaufsbuden werden Feuerwürste und Pulled-Pork-Hamburger an die Besucher gereicht. Marillen- und Nougatknödel, gebrannte Mandeln oder deftige Currywürste stehen auf der Speisekarte. Für Feinschmecker gibt es Lachsbagel mit Frischkäse oder Burger vom Reh oder mit vegetarischem Belag. "Ohne den Lockdown wären wir nicht auf diese Idee gekommen, weil ein Straßenverkauf überhaupt nicht zu unserem Geschäftsfeld gehört", räumt Lobinger ein und deutet auf seine große Hotelanlage hin, die derzeit, abgesehen von wenigen Geschäftsreisenden, fast leer steht.

Wie lange dauert der Weihnachtsmarkt in Langenau? Noch etliche Wochen

Als Lokalität für Tagungen und Seminare hat sich das Haus in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Für den Gastwirt, der das Unternehmen in fünfter Generation betreibt, ist der wöchentliche Aktionstag mittlerweile viel mehr als ein Lückenfüller für die derzeitige Kurzarbeit geworden: "Die Mitarbeiter sind froh, unsere vielen Stammgäste wiederzusehen", sagt Lobinger. Etwa 20 Servicekräfte sind dafür regelmäßig im Einsatz in der Küche, bei der Bestellaufnahme oder um den Verkehr zu regeln. An ein Ende dieser Aktion will im "Weißen Ross" derweil niemand denken - "zumindest nicht vor dem Ende des Lockdowns", wie Lobinger einräumt.

