vor 48 Min.

In Neu-Ulm startet ein gemeinsamer Weg für die Gesundheit

Plus Die Volkshochschule und die Gesundheitsregion plus arbeiten jetzt zusammen. Wie Bürger in Neu-Ulm davon profitieren sollen.

Von Stefan Kümmritz

Die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm besteht als Verein und freier Träger für Bildungsarbeit seit vielen Jahren, die Gesundheitsregion plus erst seit vergangenem Jahr. Getrennte Arbeit war gestern, heute gibt es eine Kooperation zwischen diesen beiden Institutionen. Das Motto: vital, regional, digital. Es geht dabei einerseits um bessere Vernetzung, speziell auf digitalem Weg, andererseits um Information und Prävention.

Dass die Kooperation jetzt zustande kam, liegt nicht oder nur bedingt an der Ausbreitung der Corona-Pandemie, wie der Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus im Landkreis Neu-Ulm, Marc Löchner, bei der Vorstellung der Zusammenarbeit am Montag berichtete: „Die Kooperation hatte sich schon im Januar angedeutet, Corona hat ihr dann noch einen digitalen Schub gegeben.“ Löchner fügte an, dass die Vhs der „größte Anbieter von Gesundheitsthemen beziehungsweise -kursen“ sei. Seit Montag ist eine generelle Anmeldung für die Vhs-Kurse möglich.

Für das Herbst- und Winterprogramm gibt es ein gemeinsames Online-Angebot speziell zu gesundheitlichen Schwerpunktthemen. Diese sind Demenz (September und Oktober), Herz (November), seelische Gesundheit (Dezember) und Stressbewältigung (Januar 2021). „Die Erwachsenenbildung ist sehr wichtig“, sagte Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen, gleichzeitig Vorsitzender der Vhs im Landkreis Neu-Ulm. „Gesundheitsthemen sind dabei der stärkste Schwerpunkt. Da können wir etwas voranbringen.“ Landrat Thorsten Freudenberger ist gespannt, wie viele Menschen zu den Vorträgen, Kursen oder Workshops kommen werden, „denn Corona hat viele verunsichert.“ Umso wichtiger sei es, dass zusätzlich zu Präsenzveranstaltungen auch solche auf digitalem Weg angeboten werden, meint Marc Löchner. „Unsere Idee war, dass alle Referenten gestreamt werden und die Zuhörer individuelle Fragen stellen können, die dann beantwortet werden“, erläuterte die Geschäftsführerin der Vhs, Carolin Gehring. „Das funktioniert.“ Wie Löchner ankündigte, seien die Gesundheitsveranstaltungen, zu denen bereits am kommenden Samstag, 26. September, 9 bis 13 Uhr in Bellenberg, (es sind noch Plätze frei), der Präsenzworkshop mit praktischen Übungen „Demenz verstehen – begreifen – integrieren“ gehört, kostenfrei und für jedermann zugänglich. Die Kosten werden von der Gesundheitsregion plus übernommen.

Wie Löchner ausführte, nehme das Thema Herzgesundheit auch beim bayerischen Gesundheitsministerium die herausragende Stelle ein. „Es gibt in unserer Region über 200 Selbsthilfegruppen, aber keine, die sich mit Herzkrankheiten beschäftigt“, wunderte sich der Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus. „Wir und die Vhs sollten uns zu diesem Thema mal treffen und eine Selbsthilfegruppe Herz initiieren. Die Deutsche Herzstiftung unterstützt uns dabei. Die Gründung einer solchen Gruppe ist mein größtes Anliegen.“ Ein allgemeines Anliegen sei natürlich, dass die Kurse und Veranstaltungen der Vhs, insbesondere eben die zu Gesundheitsfragen, per Präsenz oder digital, je nachdem was möglich ist, gut besucht würden, versicherte Thorsten Freudenberger.

Im Gesundheitsangebot sind beispielsweise populäre Themen wie „herzgesunde Kost“, „Herzinfarkt – Ursachen, Erkennung, Behandlung“, „mentale Fitness“, „Wege aus dem Winterblues“, „Tschüss Hamsterrad! Willkommen Leben!“, „Stress im Griff“ oder „Schlaf und Stress“.

Programm und Anmeldung zu den Vhs-Angeboten unter www.vhs-neu-ulm.de

