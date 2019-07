vor 40 Min.

In Neu-Ulm wird um die Wette geklettert

Anmeldungen sind noch möglich

Der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Neu-Ulm veranstaltet am Sonntag, 14. Juli, den ersten Neu-Ulmer Klettercup im Sparkassendome. Die Veranstaltung ist ein Bürgerprojekt im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums. Anmeldungen sind noch möglich.

Kletterbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können am sogenannten „Triple Cup“ teilnehmen. Der Cup ist ein Teamwettkampf mit Gruppenwertung. Gestartet wird in Teams mit jeweils drei Teilnehmern. Jedes Team muss eine festgelegte Anzahl an Routen und Aufgaben absolvieren. Es wird Boulder, Kletter- und Speedrouten geben. Die Gruppen entscheiden selbst, welches Teammitglied welche Aufgabe übernimmt. Am Ende zählt die Leistung des Teams, denn alle Wertungen werden zusammengerechnet.

Los geht es um 9 Uhr mit dem Aufwärmen. Um 11 Uhr startet der Wettkampf. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren und Erwachsene. Gestartet wird in zwei Kinderklassen und einer Erwachsenenklasse.

Auch Einzelanmeldungen sind möglich. Gruppen werden dann vor Ort gebildet. Jede Gruppe muss selbst für die Sicherung sorgen. Bei den Kinder- und Jugendteams muss eine Aufsichtsperson vor Ort sein.

Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro. Anmeldungen sind persönlich im Sparkassendome oder per Mail an info@sparkassendome.de möglich. Spontanentschlossene können sich auch am Veranstaltungstag ab 9 Uhr direkt im Sparkassendome anmelden. (az)

Weitere Informationen zum 1. Neu-Ulmer Klettercup sowie zu allen weiteren Terminen und Projekten im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums gibt es auf der Internetseite www.wir-leben-neu.de

Themen Folgen