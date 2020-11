vor 17 Min.

In Roggenburg entstehen Wohnungen im denkmalgeschützten Haus

Plus Elf neue Wohnungen sollen in Roggenburg gebaut werden, fünf in einem Altbau. Und der Gemeinderat macht sich wegen Corona Gedanken über technische Fragen.

Von Angela Häusler

Elf Wohnungen in zwei Häusern möchte ein Bauherr im Roggenburger Ortsteil Ingstetten errichten. Der Gemeinderat erteilte am Dienstag sein Einverständnis.

Sechs Wohnungen sollen in einem Neubau entstehen, fünf weitere in einem denkmalgeschützten Altbau in der Frauenstraße. „Damit wird ein Leerstand wieder ertüchtigt und aufgewertet“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. Es gehe bei der jetzigen Planung nicht um Seniorenwohnungen, die Erdgeschosswohnungen würden aber barrierefrei geplant. „Wir können das nur begrüßen“, pflichtete Thomas Franke bei. Das alte, denkmalgeschützte Haus soll saniert und seine Grundstruktur weitgehend erhalten werden. Der Neubau wird mit Balkonen ausgestattet, zudem ist auf dem Areal ein Carport vorgesehen.

Die Corona-Pandemie stellt Roggenburg auch vor technische Herausforderungen

Um einen weiteren Punkt ging es im Roggenburger Gemeinderat. In Pandemie-Zeiten stellt die jährlich vorgeschriebene Bürgerversammlung die Verwaltung vor Herausforderungen. Nachdem die Kommune ihre für Ende Oktober geplanten Versammlungen abgesagt hat, gibt es nun zumindest eine virtuelle Ersatzlösung: Der Bürgermeister wird seinen Jahresbericht in Form eines Videos präsentieren, das auf der Internetseite der Gemeinde zu sehen ist. Dieser Idee stimmten die Gemeinderäte zu. Anträge an die Verwaltung können die Bürger schriftlich einreichen.

Zur Debatte stand auch, die Bürgerversammlung als Live-Videokonferenz abzuhalten, bei der die Bürger in Echtzeit Fragen stellen könnten. Doch die technische Seite eines solchen Vorhabens, meinten mehrere Räte, würde viele Bürger überfordern, die normalerweise die Versammlungen besuchen. „Man muss es nicht mit der Brechstange machen, nur weil es geht“, fand etwa Joachim Graf.

Gelber Sack wird in Roggenburg weiterhin nur am Straßenrand abgeholt

Um den häufig gewordenen Konferenzschaltungen im täglichen Verwaltungsgeschäft zu entsprechen, möchte die Kommune nun außerdem entsprechende Technik für das Rathaus anschaffen, die in einem Sitzungsraum dauerhaft installiert wird. Die Räte bewilligten dafür ein Budget von maximal 9000 Euro.

Eine andere einmütige Entscheidung des Gemeinderats bezog sich auf den Verpackungsmüll: Gelbe Säcke werden auch ab 2021 weiterhin nur am Straßenrand abgeholt und können nicht zusätzlich am Wertstoffhof abgegeben werden. Die Verwaltung hatte die Möglichkeit nach einem entsprechenden Angebot des Abfallwirtschaftsbetriebs zur Diskussion gestellt. Die Einführung der Gelben Tonne stehe frühestens 2023 wieder zur Diskussion, sagte Stölzle.

