In Schießen wird der einzige FC-Bayern-Käse hergestellt

300 unterschiedliche Produkte stellt die Landkäserei Herzog täglich her, von Käse, über Butter bis zum Joghurt. Die neueste Kreation ist etwas für Fußballfans: ein offizieller FC-Bayern-München-Käse. Und dieser ist äußerst beliebt. Die Herzogs haben den mild-säuerlichen Schnittkäse mit dem Logo des FC-Bayern-München „Meisterstück“ getauft. Er ist das erste kühlpflichtige Lizenzprodukt der berühmten Bayern. Dem Fußball ganz allgemein fühlt sich der Familienbetrieb schon lange verbunden, unterstützt seit langem auch den Jugendfußballverein Roggenburg.

Doch zum Fan-Käse kam es so: Als Geburtstagsgeschenk für den Kassierer des örtlichen FC-Bayern-Fanclubs „Schießamer Red White Dynamite“ kreierten die Herzogs einen eigenen Käse, genannt „Schießamer Bayernkäse“. Eine Hommage an die Fußballer und ihre Fans. Das Präsent kam bestens an – und daraus entstand die Idee, einen Käse als ganz offiziellen Fanartikel herzustellen. Das klappte schließlich, mittlerweile gibt es die runden Laibe sogar im Geschenkpaket zu kaufen, ein Hingucker an Käsetheken oder im Webshop der Käserei.

Die Nachfrage nach Käse steigt, deswegen wird in Schießen angebaut

Weil die Nachfrage nach allen Produkten stetig steigt, will der Familienbetrieb größer werden: Noch in diesem Jahr wird gebaut. Ein neuer Verpackungsraum und ein Versandkühlraum sind auf dem Betriebsareal im Ortsteil Schießen geplant. Die Baupläne sind bereits genehmigt, der Verpackungsbereich, erstellt in Fertigbauweise, soll noch in diesem Jahr stehen. Gebraucht, so Senior-Chef Walter Herzog, wird der Raum wegen eines Trends in Sachen Käse: Die Konsumenten kaufen vermehrt aufgeschnittenen Käse, der fix und fertig im Supermarktregal bereitliegt.

Die Bedientheke ist weniger gefragt. „Im letzten Jahr ging die Nachfrage an den Käsetheken um zwölf Prozent zurück“, sagt Vertriebsleiter Maximilian Herzog über eine brancheninterne Untersuchung. „Wir sind ein Käse-Manufaktur-Aufschnitt-Betrieb“, witzelt Walter Herzog über die Entwicklung, auf die das rund 50 Mitarbeiter starke Unternehmen jetzt mit Investitionen reagiert. Zusätzliche Maschinen zum grammgenauen Schnitt des Käses, aber auch neu entwickelte Verpackungen werden in der erweiterten Produktionsstraße Einzug halten. An der Umhüllung werde noch getüftelt, berichten die beiden Molkereimeister, denn ihnen ist wichtig, dass diese so umweltverträglich wie möglich ausfällt. Nachhaltigkeit gehört zum Arbeitsprinzip der Schießener Käserei, auch beim Bezug von Rohmilch und weiteren Zutaten von regionalen Anbietern. So bleiben Transportwege kurz.

Den FC-Bayern-Käse gibt es auf den Wochenmärkten

Das gilt ebenso für die Bio-Marke der Käserei, „Roggenburger Bio“, die in den letzten fünf Jahren stark gewachsen sei und über den Naturkostgroßhandel in ganz Deutschland vertrieben werde. Das Hauptaugenmerk des Betriebs liegt aber in der regionalen Vermarktung. Unter anderem sind die Herzogs auf aktuell zehn Wochenmärkten in der Region mit Ständen vertreten - auch mit dem FC-Bayern-Fankäse.

Den eigenen Käseladen in Weißenhorn eröffnete Herzog schon 1996, ein Jahr nachdem er mit Ehefrau Gerlinde die damalige Molkerei Wassermann in Schießen übernommen hat. 2003 zog der Betrieb unter neuem Namen in einen größeren Neubau am Ortsrand, verarbeitet heute im Zwei-Schicht-Betrieb täglich 20000 Liter Milch. Mittlerweile sind beide Söhne, Maximilian und Armin, voll eingestiegen und wollen eines Tages das Ruder ganz übernehmen. „Die Mitarbeit hat uns immer Spaß gemacht, daher war klar, dass wir die Firma weiterführen wollen“, so Maximilian Herzog, der den Vertrieb leitet, während Armin die Produktion verantwortet.

Für die nächsten Jahre gibt es noch mehr Erweiterungspläne: Südlich des bisherigen Areals soll ein Neubau hin, in den die Produktion verlagert wird, um dann die alten Gebäude zu renovieren. Dazu fehlen noch Grundstücke, „wir hoffen, dass uns die Gemeinde da unterstützen kann“, sagt Walter Herzog.

