In Ulm gibt es die zweitgünstigsten Mieten in ganz Baden-Württemberg

In Ulm sind die Mieten vergleichsweise günstig. Das liegt an einer besonderen Praxis der Stadt beim Kauf von Grundstücken.

Plus Die Gesellschaft für Immobilienmarktforschung hat die Mieten in Baden-Württemberg untersucht. Nur in einer Stadt ist es günstiger als in Ulm. Warum das so ist.

Von Oliver Helmstädter

Das mit Abstand günstigste Mietniveau im Vergleich der Großstädte verzeichnete Pforzheim, gefolgt von Ulm.

Die Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung (IVD) hat die Neuvertragsmieten bei Bestandswohnungen (Wohnungen mit Baujahr ab 1950) in den Großstädten Baden-Württembergs 2020 untersucht.

„Erwartungsgemäß führt Stuttgart das Ranking der Mietpreise in Baden-Württemberg an“, so Professor Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Der Anteil der zur Vermietung angebotenen Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 15 Euro und mehr lag in der Landeshauptstadt bei 41 Prozent. Der günstigsten Preiskategorie (bis unter sieben Euro pro Quadratmeter) wurde dagegen nur einem Prozent der erfassten Wohnungen zugeordnet. Nach Stuttgart wiesen Freiburg und Heidelberg die teuersten Mieten aus.

In Ulm gibt es viel weniger teure Wohnungen als in Stuttgart

In Ulm gehören nur 6,7 Prozent aller zur Vermietung angebotenen Wohnungen zu den beiden teuersten bei den Stufen (von 13 bis über 15 Euro pro Quadratmeter). In Stuttgart sind es gut 74 Prozent. Der Hauptgrund: Vermutlich keiner anderen Stadt der Republik gehören prozentual so viele Flächen. 4500 Hektar werden vom Rathaus verwaltet, davon etwa 3500 innerhalb der Gemarkung Ulms. Das macht, wie Ulms Baubürgermeister Tim von Winning vor einiger Zeit gegenüber unserer Zeitung erklärte, rekordverdächtige 30 Prozent der Stadtfläche aus. So könne Ulm Bodenspekulanten wirkungsvoll ausbremsen. Im Vergleich zu Städten mit vergleichbarer Anziehungskraft gelten daher die Grundstückspreise in Ulm als außerordentlich niedrig.

Der Baubürgermeister erklärt, warum Grundstücke in Ulm günstig sind

Um Herr rund ums Münster zu bleiben, kauft die Stadt im Grunde alles, was sie kriegen kann. Neues Baurecht werde nur geschaffen, wenn der Grund der Stadt gehört. Das bedeutet für Landwirte, dass sie „Bauerwartungsland“, also Flächen, die eine bauliche Nutzung in absehbarer Zeit erwarten lassen, nur an die Stadt verkaufen kann. „Private Investoren mögen das nicht“, sagt von Winning. Das ist dem Baubürgermeister aber egal, wichtiger sei, dass für die Stadtentwicklung schädliche Spekulationen mit Baugrund so keine Grundlage haben. Von Winning betont: Ulm bezahle aber einen fairen Preis. Im Schnitt etwa 60 Euro pro Quadratmeter.

Den vergleichsweise günstigen Einkaufspreis gebe die Stadt beim Verkauf dann weiter, Geld wolle die Stadt mit Grundstücken nämlich nicht verdienen.

