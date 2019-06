vor 34 Min.

In Ulm leben weniger Geflüchtete - aber es gibt viele Herausforderungen

So wurden Geflüchtete im Oktober 2015 aus dem Messezentrum in der Friedrichsau untergebracht.

Ein Bericht, der nun im Stadtrat vorgestellt wurde zeigt, wie in Ulm mit schutzsuchenden Menschen umgegangen wird.

Von Oliver Helmstädter

Fast vier Jahre nachdem Deutschland im Spätsommer die Grenzen für Flüchtlinge aufgrund der Notsituation öffnete, zog Sozialplaner Markus Kienle im Ulmer Gemeinderat Bilanz. Die Zahl der in Ulm registrierten Zugänge stieg Ende 2015 sprunghaft an und erreichte im Juni 2016 mit 1611 den Höhepunkt. Seitdem ist die Zahl der Ankömmlinge im Sinkflug – auf 1032 Ende des Jahres. Seit Januar diesen Jahres werden Ulm monatlich durchschnittlich elf geflüchtete Personen zugewiesen.

„Aus meiner Wahrnehmung ist es gelungen, das Thema gut zu bewältigen“, kommentierte Ulms OB Gunter Czisch. Damit Integration gelinge, brauche es die gesamte Stadtgesellschaft. „Der Dank kann nicht groß genug sein“, sagte Czisch in Richtung zahlreicher Vereine, Verbände und Freiwilliger, die sich in Ulm um Geflüchtete kümmern.

Die meisten der Geflüchteten kommen aus Syrien, Irak und Afghanistan

Nach wie vor bildet die Gruppe der Geflüchteten aus Syrien, Irak und Afghanistan mit 649 Personen (Stand 31. März) die Mehrheit der in Ulm untergebrachten Menschen mit Fluchthintergrund. Die zweitgrößte Gruppe sind Personen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, deren Anteil seit März 2018 nahezu konstant bei rund 240 Personen bleibt. Was weiterhin hohen Druck auf den Wohnungsmarkt ausübt: Die Zahl der Anschlussunterbringungen, also wenn der Asylantrag entschieden wurde, werde sich im laufenden Jahr bei etwa 900 einpendeln.

Wie Kienle bei der Vorstellung des „Berichts zur sozialen Unterstützung und Teilhabe von Flüchtlingen in Ulm“ betonte, seien im Gegensatz zu oft medial verbreiteten Vorurteilen, allein reisende Männer in der Minderheit. Nur ein Drittel der untergebrachten Personen sind alleinstehend (368). Die Mehrheit (619) sind Familien mit Kindern. Hinzukommen 109 Alleinerziehende mit Kindern und 23 Ehepaaren ohne Kinder. Czisch beklagte bürokratische Hürden bei der Arbeitsaufnahme. Denn Arbeit sei die beste Integration.

Von wegen, am meisten alleinstehende Männer

Wenn Integration gelingen und Langzeitarbeitslosigkeit vermieden werden soll, werden Geflüchtete weiterhin Unterstützung durch das Jobcenter Ulm benötigen, so Kienle. Die meisten Geflüchteten seien unter 35 Jahren alt und stünden deshalb besonders im Fokus für Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs – sofern die Sprachbarrieren für eine Qualifizierung überwunden werden können.

Lagerkoller befürchten Ulmer Stadträte auch im Neu-Ulmer „Ankerzentrum“.

Dass „Lagerkoller“ bei Geflüchteten ohne Bleibeperspektive auftrete, brauche niemand zu wundern. Insbesondere wenn sich „Hängepartien“ über Jahre hinziehen.

Lagerkoller befürchten Ulmer Stadträte auch im Neu-Ulmer „Ankerzentrum“. Wie berichtet, sollen im leer stehende Speichergebäude im Starkfeld 250 Geflüchtete untergebracht werden. Durch eine „Residenzpflicht“ dürfen die künftigen Bewohner theoretisch nichteinmal die Donau überqueren, weil sie damit die Stadt verlassen, die für sie zuständig ist. In Ulm werde versucht mit einer weit gehend dezentralen Unterbringung der Geflüchteten, jene Probleme zu verhindern, die viele der Ulmer Gemeinderäte im Neu-Ulmer Ankerzentrum befürchten.

Ob Ulm sich am Bündnis „Städte Sichere Häfen“ beteiligt, wurde trotz einem Vorstoß von Haydar Süslü (SPD) nicht entschieden. Ob Ulm Bootsflüchtlinge – auch über das eigentliche Kontingent hinaus – aufnimmt, um etwas gegen das Sterben im Mittelmeer zu unternehmen, solle nach dem Willen von Czisch per „breitem Schulterschluss“ und entschieden werden.

Auf freiwilliger Basis nahm Ulm bereits 56 Jesiden aus zehn Familien auf. Seit August 2014 ist die Volksgruppe Opfern eines andauernden Genozids im Irak und Syrien. Eine Filmemacherin begleitet den Weg der Familien zurück in den Alltag. Im Ulmer Gemeinderat wurden berührende Szenen aus Familien gezeigt, die nach Jahren des Terrors wieder lernen zu hoffen.

