04.12.2018

In Weißenhorn wird künftig mehr verbrannt

Die Kapazitätsgrenze für den Abfallofen wird um 5000 Tonnen nach oben gesetzt. Das sorgt bei so manchem für Bauchschmerzen

Bauchschmerzen, räumte der SPD-Kreisrat Herbert Richter ein, die habe er schon, denn: Im Weißenhorner Müllofen soll künftig mehr Abfall verfeuert werden. Letztlich stimmte der Sozialdemokrat doch zu, wie fast alle Mitglieder des Umwelt- und Werkausschusses des Landkreises. Nur einer verweigerte sich.

Dass eine solche Entscheidung, die in früheren Jahren wohl einen Proteststurm entfacht hätte, nun relativ geräuschlos abging – von leichtem Zähneknirschen mal abgesehen – war abzusehen. Schließlich hatten Vertreter aus Industrie und Wirtschaft, der Kreistagsfraktionen und des Abfallwirtschaftsbetriebs bereits ausführlich darüber diskutiert. Es führte offenbar kein Weg daran vorbei, denn der Entsorgungsdruck ist stetig gewachsen. Nach Schätzung von Thomas Moritz, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises (ABW) fallen nächstes Jahr 111000 Tonnen an. Das ist deutlich mehr als die bisher geltende Kapazitätshöchstgrenze der Verbrennungsanlage von 105000 Tonnen.

Die stammt noch aus dem Jahr 2012. Doch dieses Limit lässt sich wohl nicht mehr halten. Schuld daran tragen unter anderem die gute Konjunktur und die Niedrigzinsphase. Weil mehr gebaut wird, fallen mehr Bauabfälle und Sperrmüll an. Auch die Privathaushalte werfen in der Summe mehr weg, was laut AWB vor allem an der wachsenden Wohnbevölkerung liegt. Was das Plastik betrifft, so wirkt sich das Importverbot der Chinesen aus, weshalb nicht verwertbare Kunststoffe vermehrt in der Feuerung landen.

Woher kommt der Müll? 100000 Tonnen stammen aus den Kommunen, wobei der Landkreis Neu-Ulm „nur“ 34000 Tonnen beisteuert, der Rest kommt von außerhalb. 11000 Tonnen liefert der Gewerbe- und Industriebereich an.

Um der Menge Herr zu werden, soll vom nächsten Jahr an für zwei bis drei Jahre die Verbrennungskapazität auf 110000 Tonnen hochgesetzt werden. Theoretisch wären sogar 114192 möglich, denn für diese Maximalmenge ist die Anlage genehmigt. Die vorübergehende Kapazitätserhöhung könnten die „prekäre Situation vor Ort entspannen“, glaubt der AWB.

Der Beschluss besitzt aber „eine gewisse Tragweite“, wie SPD-Mann Richter findet, das sei ja schon auch eine grundsätzliche Entscheidung. Ihm und seiner Partei falle das nicht leicht. Künftig müsse mehr für die Müllvermeidung getan werden. Auch Jürgen Bischof vertritt diese Ansicht, deshalb appelliert er an die Stadt Weißenhorn, endlich die Biotonne einzuführen. Zudem sollten die Mengen von auswärtigen Anlieferern um zehn Prozent verringert werden. Dem stehen aber nicht nur langfristig Verträge entgegen, wie Moritz erläuterte: Um von der Umsatzsteuer befreit zu sein, müssen mindestens 80 Prozent der Abfallmengen von Kommunen stammen. Derzeit seien es 84 Prozent. Weniger kommunaler Müll gefährde die Steuerbefreiung.

Zur Abfallreduzierung könnte auch der Gelbe Sack beitragen, wie Moritz erläuterte, deshalb forderte der parteilose Kreisrat Wilhelm Beuteführ, die Städte Weißenhorn, Vöhringen und Illertissen sollten endlich den Sack einführen. Gegen die Kapazitätserhöhung stimmte am Ende lediglich Pit Ehrenberg von den Grünen. Sein Argument: Je mehr Verbrennungskapazität zur Verfügung stehe, desto weniger werde für die Müllvermeidung getan. „Das ermuntert die Leute, mehr Müll zu produzieren.“ (hip)

