In Wullenstetten können Bürger Ostereier suchen

Plus Die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten organisiert eine Aktion zu Ostern: Bürger und Kinder können bis 10. April an verschiedenen Stationen Ostereier im Ort suchen.

Von Angela Häusler

Fantasievoll bemalte Ostereier hat der Osterhase in Wullenstetten hinterlassen - die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten animiert Bürger und Kinder im Ort nun bis Samstag, 10. April, zum Suchen. "Die Eier sind an neun Stationen versteckt, die in einer kleinen Geschichte verraten werden", erzählt Ideengeberin Andrea Zosel über die Aktion, die jetzt gestartet ist.

Geschichte leitet die Suchenden durch den Ort

Die Geschichte gibt es an allen Stationen zum Mitnehmen. Die Ostereier-Jäger schreiben die Anzahl der entdeckten Eier auf ihren Teilnehmerschein und können ihn beim Waaghäusle in der Ortsmitte und in der Bäckerei Brenner in einen Briefkasten werfen. Oder ihren Zettel an den Samstagnachmittagen (am 27. März, 3. und 10. April) zwischen 14 und 17 Uhr beim Waaghäusle nahe der Kirche abgeben. Dann nämlich bekommen sie eine kleine Osterüberraschung. Und: Am Ende werden unter allen Teilnehmern fünf Preise verlost.

"Es ist eine tolle Sache, bei der alle Vereine und unsere zwei Kindergärten am Ort gerne mitmachen und die Eier selbst gestaltet haben", sagt Vereinsgemeinschafts-Sprecher Josef Ölberger. "So haben die Kinder Spaß, und wir können uns als Vereine mal wieder in Erinnerung rufen."

