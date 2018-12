vor 49 Min.

In den Ulmer Tierpark wird kräftig investiert

Der kleine Zoo in der Friedrichsau erhält einen neuen Betriebshof. Mit dem 2,6-Millionen-Euro-Neubau sind weitere Neuerungen verbunden.

Von Oliver Helmstädter

Im Ulmer Tiergarten steht die größte Investition seit vielen Jahren an: Jüngst machte der Bauausschuss den Weg frei für einen neuen Betriebshof, der teilweise ein marodes Gebäude aus dem Jahr 1966 ersetzt. Mit 2,65 Millionen Euro werden die Kosten für den Neubau nach energiesparenden Passivhausstandard veranschlagt.

Zu einer neuen Attraktion könnte die Futterküche werden: Diese wird nämlich großflächig verglast, sodass das Thema Fütterung zu einem Hingucker werden soll. Die Essensaufnahme wird auch für zweibeinige Besucher attraktiver: Der geplante Imbissbereich wird aufgewertet und hat Blick auf die Futterküche. Neben der Futterküche gliedern sich weitere Räume wie Futterlager, Kühl- und Technikbereiche an. Zudem werden in den bestehenden Arbeitsbereichen der Mitarbeiter dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

„Der Neubau ist eine absolute Notwendigkeit“, sagt Stefanie Kießling, promovierte Biologin und Chefin des Tiergartens. Nicht zuletzt durch neue Richtlinien der Tierhaltung müsse dringend gehandelt werden.

Bär Susi ist schon 29

Das 405 Quadratmeter große, einstöckige Gebäude mit Holzfassade und abgerundeten Gebäudeecken nach Plänen des Ulmer Architektenbüros Gräfe soll den Tiergarten, den im vergangenen Jahr 170 000 Menschen besuchten, optisch aufwerten. „Das wird eine tolle Sache“, sagt Kießling. Mit dem Neubau inklusive eines neuen Kiosks erhält der Tiergarten einen neuen funktionalen Mittelpunkt, der langfristig auch die lange ersehnte Möglichkeit eines echten Rundgangs ermöglicht. Und ein neues Plätzchen zum Verweilen unter den Bäumen, mit Blick auf das Bärengehege, werde auch entstehen.

Und Bären sollen auch in Zukunft in der Au wohnen: Susi, dem betagten Ulmer Promi-Bären im hohen Bärenalter von 29 Jahren, gehe es zwar prächtig. Doch Kießling denkt auch ein wenig an das Undenkbare und wünscht sich nach Susis Ableben weiter „Bäriges“ in Ulm.

Aber erst mal steht der Neubau auf der Tagesordnung: Durch eine kleine Überdachung entsteht am Veterinärraum ein zusätzlicher Außenbereich als eine Art Freiluftkrankenhaus: Geschützt vor Einblicken können in der Aufenthaltsvoliere Tiere behandelt werden. Auch der davor liegende Grünbereich werde dafür genutzt, Tiere, die separiert werden müssen, in mobilen Käfigen im Parkbereich zu halten.

Eine neue Barsch-Art lebt im Donautunnel

Eine Fischzucht wird zudem im Gebäude Platz finden. Dort sollen neben Futterfischen auch vom Aussterben bedrohte Bewohner für den 18 Meter langen Donautunnel gezüchtet werden. Hier leben Kaltwasserfische wie Karpfen, Störe, Welse und Hechtdame Helga. Vor wenigen Wochen dazu gekommen sind die Streber, eine seltene Barsch-Art, die in der Donau heimisch ist.

Platz für die Bauarbeiten schafft auch der Ausstieg des Ulmer Tiergartens aus der Dammwild-Zucht. Wie Kießling sagt, sei der Ulmer Tiergarten nicht mehr Teil eines Zuchtprogramms der Wilhelma in Stuttgart. Die Zuchterfolge für das vom Aussterben bedrohte Mesopotamische Damwild seien in Ulm sehr bescheiden gewesen. Das Gehege sei zu klein, ein Waldstück würde fehlen. So wurde die kleine Herde auf natürlichem Wege im Laufe der Jahre immer kleiner. Nachdem jüngst das vorletzte Tier einer Erkrankung erlag, zog die Hirschkuh Mandy - wie vom Zuchtverband empfohlen - zu einem Hirsch in den Tierpark Klingenthal (Sachsen).

Das Damwild ist weg - Platz für baustellenbedingte Umzüge anderer Tiere wird frei. So müsste etwa bei den Lamas der Zaun gerichtet werden. Und auch der „Kessel Buntes“, wie Kießling allerlei Bauernhoftiere inklusive der schwarzen „Augsburger Hühner“, eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse, nennt, könnte hier Übergangs-Unterschlupf finden. Einem exotischen Neuzugang sind die Umbauarbeiten schnuppe: Das Chamäleon namens Pablo verlässt seine Heizlampe im Tropenhaus nur ungern.

Geplanter Baubeginn: Sommer 2019, die geplante Fertigstellung ist ein Jahr später.

Im Frühjahr wurde im Tiergarten erstmals die Stelle einer Zoopädagogin besetzt. Isabel Jabs belegt eine 25-Prozent-Stelle. Ihre Aufgabe: Gruppen altersgerecht und zielorientiert durch den Tiergarten zu führen, beziehungsweise die Führungen zu organisieren. Derzeit sind im Tiergarten acht externe Besucherbetreuer („Zoolotsen“) engagiert und das sehr erfolgreich: Die Anzahl an Buchungsanfragen übersteigt die Möglichkeiten der Durchführung.

