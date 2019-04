vor 3 Min.

In der Au ist wieder Messezeit

Start der „Leben, Wohnen, Freizeit“

In einer verkürzten Variante startet heute die Ulmer Frühjahrsmesse „Leben, Wohnen, Freizeit“ (LWF). Nur drei statt wie in früheren Jahren zehn Tage ist das Ulmer Messegelände komplett belegt. Von heute, Mittwoch, 4. April, bis einschließlich Sonntag wagt die LWF täglich von zehn bis 18 Uhr den Spagat von der Häuslebauer- bis hin zur Genussmesse. Beispielsweise findet dieses Jahr neben einer „Grillwelt – vom Messer bis zum Gewürz“ ein Grillmeisterschaft statt.

Und in der „LWF Your Hall of Sports“ Vereine und sportnahe Unternehmen informieren und laden alle zum Mitmachen ein. Es warten Football-cages, Schusskraftmesser, Torwandschießen, Fv-Illertissen Fussball-Arena, Kletterturm, Air-Dart/Football und ein Basketball-Feld. Zwei Stars des Ulmer Basketball-Bundesliga-Kaders, Dwayne Evans und David Krämer, stellen sich an diesem Mittwochnachmittag im Gold-Ochsen-Biergarten in Messehalle 7 dem Publikum.

Als unabhängiger Teil der Frühjahrsmesse findet die Kunstmesse „Kunst Schimmer 7“ statt. 160 Künstler aus 20 Nationen stellen in der Ulmer Donauhalle ihre Werke vor. (az)

Themen Folgen