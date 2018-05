vor 3 Min.

In der Fuggerstadt gibt es Kunsthandwerk zum Muttertag

Zahlreiche Händler aus Weißenhorn und der weiteren Umgebung boten am Sonntag in der ganzen Innenstadt ihre Waren feil.

Auf dem Töpfer- und Trödelmarkt am verkaufsoffenen Sonntag bieten mehr als 30 Aussteller Kreatives und Nützliches an. Selbst Rostiges wird zum Dekoartikel.

Von Ralph Manhalter

In eine große Flaniermeile hat sich am verkaufsoffenen Sonntag die Weißenhorner Altstadt verwandelt. Mehr als 30 Aussteller boten Töpferwaren, Kunstgegenstände und Antiquitäten aller Art feil. Die Stände erstreckten sich von der Hauptstraße bis in die Memminger Straße und gewährten einen Einblick in aktuelle Dekotrends ebenso wie in zeitlose Handwerkskunst.

Gegenstände aus Edelrost begrüßten den Besucher bereits am Oberen Tor. Wie Reinhold Hohenögger aus Röfingen bei Burgau erläuterte, werden die aus Stahl geschnittenen Objekte mit einer selbst gemischten Salzsäure besprüht. Daraufhin entstehe nach einigen Tagen die dekorative, rostige Oberfläche. Seine Frau entwerfe die Modelle, erzählte Hohenögger, er selbst sei für deren Ausführung verantwortlich.

Einige Schritte weiter demonstrierte Josefine Kramer eine Drechselmaschine nebst ihrem Angebot aus Kinderspielzeug und brauchbaren Alltagsgegenständen. Bereits kurz nach der Eröffnung des Marktes um 11 Uhr waren zahlreiche Besucher da, die sich die alten Handwerkstechniken gerne zeigen und erläutern ließen. Wer währenddessen Hunger verspürte, konnte an einem Stand verschiedene Pesto- und Marmeladensorten probieren.

Aus dem oberschwäbischen Messkirch ist Anne Schnepper angereist, um ihre ausgefallenen Töpferarbeiten auszustellen. Geradezu perfektioniert plastisch erschien das Tonmodell eines menschlichen Kopfes. Wie die Künstlerin verriet, müssen bei derartig großen Gegenständen kleine Körnchen bereits gebrannten Tons in die noch zu formende Masse eingearbeitet werden. Dies diene der Stabilität und verleihe dem Objekt nebenbei ein nicht alltägliches Aussehen. Vor einem Stand mit allerlei Holzgegenständen schaute ein aus Wurzeln und Reisig gefertigtes Wildschwein neugierig auf die Passanten. Strickwaren aller Art zogen das Interesse der Besucher ebenso an wie Filzarbeiten und Modeschmuck.

An die eigene Kindheit erinnerte sich mancher Besucher sicherlich beim Betrachten alter Bücher wie Struwwelpeter oder Grimms Märchen. Antiquitäten anderer Art, Puppenwagen, Geschirr und böhmisches Glas fanden sich auf dem Kirchplatz. Ein weiterer Blickfang waren einige alte Fahrräder in der Memminger Straße, die der Weißenhorner Werner Enzler liebevoll restauriert hat. Sie erinnerten an Zeiten, als es noch keine Mountainbikes und Räder mit 21-Gang-Schaltungen gab.

Da der Marktsonntag wieder auf den Muttertag fiel, überreichte manch ein Händler seinen Kundinnen zum Dank eine Rose. Erfreulich auch für die Besucher: Trotz der prognostizierten Gewitterfront zeigte sich die Sonne fast den ganzen Nachmittag, sodass viele den Marktrundgang mit einem Eis oder Cappuccino im Freien beendeten.

