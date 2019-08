vor 35 Min.

In der Gaststätte: 17-Jähriger raubt Geldbeutel von Bedienung

Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend der Bedienung einer Gaststätte in Pfuhl den Geldbeutel geraubt.

Wie die Polizei mitteilt, erzählte der Jugendliche der Bedienung in der Pfuhler Gaststätte gegen 20 Uhr zunächst, dass er Geld für einen Zigarettenautomaten wechseln will. Danach riss er ihr allerdings den Geldbeutel gewaltsam aus den Händen und flüchtete zusammen mit einem 18-jährigen Begleiter, der sich in der Nähe an einer Hecke befand, zu Fuß.

Raub in Pfuhler Gaststätte: Täter wollten Geldbeutel noch loswerden

Im Rahmen von einer sofortigen Fahndung und auch dank eines Zeugenhinweises, konnten Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm die beiden aber etwa eine halbe Stunde nach der Tat in der Nähe festnehmen. Auch das Raubgut, der Bedienungsgeldbeutel, den die Täter kurz vor der Festnahme im Freien an einer Mülltonne deponiert hatten, wurde sichergestellt.

Nach Durchführung der weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst wurde der 17-Jährige, nach vorheriger Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen, in die Obhut seines Vater übergeben und der 18-Jährige entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubdelikt führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Das Jugendamt wird eingebunden. (az)

Themen Folgen