06:25 Uhr

In der Ulmer Neuen Mitte tut sich was

Gestaltungsbeirat urteilt über Entwürfe: Geschäftshaus und das Söflinger Großprojekt Sportopia.

Von Oliver Helmstädter

Eingebettet zwischen den Neubauten Service-Center Neue Mitte und dem roten Lamellenbau der Museumsgesellschaft ist das Gebäude dazwischen ein hässliches Entlein: Nun soll endlich auch die Neue Straße 83 saniert werden. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgte bereits vor fünf Jahren. Seitdem tüftelt der Eigentümer des Grundstücks, eine aus drei Parteien bestehende Bauherrengemeinschaft, an den Plänen herum. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude beherbergt derzeit eine Subway-Filiale, einen Discount-Bäcker sowie ein Sushi-Restaurant – nebst Wohnungen und Büros. Im Gestaltungsbeirat wurde eine neuerlicher Entwurf diskutiert, nachdem die Ulmer Stadträte bereits über einen früheren Entwurf den Daumen gesenkt hatten. Architekt Adrian Hochstrasser stelle eine neuerliche Variante vor, die offenbar nur mit viel Überzeugungskraft den Bauherren habe schmackhaft gemacht werden können.

Das Ergebnis: Was Traufhöhe und Dachneigung angeht, gleicht sich das Gebäude nun seinen Nachbarn an. Der Architekt habe die Bauherren überzeugen können, dafür auf ein Stockwerk zu verzichten. Das Satteldach orientiert sich wie bisher giebelständig zur Neuen Straße.

Der Zwischenbau zum Gebäude, wo heute Subway Mieter ist, wird als schlanker Baukörper mit eigenständigem Erscheinungsbild geplant. Die Gewerbeeinheiten des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses einschlieeßlich der Arkaden an der Neuen Straße bleiben erhalten. Die Vollgeschosse über dem Obergeschoss werden neu aufgebaut. Sie folgen an der Neuen Straße und der Brautgasse der vorhandenen Kontur und schließen unmittelbar an die bestehende Nachbarbebauung an.

Der Ulmer Chefstadtplaner Volker Jescheck konnte ihm Gestaltungsbeirat nicht verhehlen, dass ihm ein Neubau lieber gewesen wäre. Denn aus städtebaulicher Sicht seien die Arkaden viel zu niedrig. Und aus statischen Gründen müssten unschöne stählerne „Andreaskreuze“ eingebaut werden, dass das Gebäude modernen Richtlinien für Stabilität genügt. Außerdem kritisierte Architektin Julia Klumpp, die Vorsitzende des Beirats, die asymmetrische Verteilung der Fenster. Der Beirat hat nur beratende Funktion, die Entscheidung über den Entwurf fällt der Gemeinderat.

Auch Sportopia war Thema im Gestaltungsbeirat. Ursprünglich veranschlagte die TSG Söflingen zehn Millionen Euro für das Großprojekt. Die barrierefreie Anlage aus einer Multifunktionssporthalle, einem Veranstaltungsraum, Fitnessbereich, Bewegungsraum und Geschäftsstelle soll den wachsenden Verein mit derzeit über 5500 Mitgliedern in die Zukunft führen.

Nach Kritik an den Kosten stellte Architekt Thomas Schulz jetzt vier günstigere Varianten dem Gestaltungsbeirat vor. So soll der Komplex nur noch 7,5 Millionen Euro kosten. Wie Schulz erläuterte, ist der räumliche Spielraum klein. Um nicht die Fördergelder für die drei übereinander geplanten Hallen (Basketballhalle und zwei Gymnastikräume) zu verlieren, müssen diese exakten Anforderungen und Ausmaßen genügen. Es geht also primär drum, wo die Umkleide- und nebenräume unterkommen. Das neue Sportgebäude soll weitestgehend als Monolith aus zum Teil eingefärbten Sichtbeton erstellt werden. Der Gestaltungsbeirat sprach sich gegen ein Überstehen des Gebäudes über die Harthauser Straße aus. (heo)

