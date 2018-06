00:44 Uhr

„Indauna“ startet erste Saison

Verein bringt Kultur in die Biergärten der Friedrichsau

Mit dem von ihnen gegründeten Verein „Indauna“ wollen die Sopranistin Oxana Arkaeva und der Ulmer Jurist und Lokalpolitiker Thomas Kienle kulturelles Leben in die Biergärten der Friedrichsau bringen. Am Samstag, 16. Juni, startet passend zur Fußball-WM die „Vorrunde“: Ab 17 Uhr interpretieren dann Arkaeva selbst und Saxofonist Leslie ter Jung Jazz-Standards, Bossa-Novas, Balladen und Swing im Liederkranz. Am Sonntag, 17. Juni, richtet sich das Programm an Familien: Von 12 bis 14 Uhr kann sich jeder am Torwandschießen versuchen, um 15 Uhr beginnt ein Kinder-Erzähltheater mit Käpt’n Knatterbart und Matrose Mizzi. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen.

Die „Hauptrunde“ in der Au beginnt dann zwei Wochen später, dann werden Liederkranz und manchmal auch Teutonia bis Anfang Oktober regelmäßig bespielt. Auf dem Programm steht Musik von Jazz über Oper bis Rock, aber auch Kabarett, Straßentango und Open-Air-Kino.

Genaue Informationen zum kulturellen Programm gibt es online unter indauna.de. (mgo)