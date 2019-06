11:00 Uhr

Inkontinenz: Das raten Experten den Betroffenen

Am Beckenbodenzentrum der Neu-Ulmer Donauklinik konnten Bürger Experten eine Stunde lang anonym Fragen stellen. Ein Überblick über die Themen – und passende Tipps.

Von Ariane Attrodt

Schon bevor die Telefonaktion zum Thema Beckenboden offiziell startete, klingelten die Apparate bereits: Experten des Beckenbodenzentrums der Kreisspitalstiftung und der urologischen Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses Ulm standen in der Donauklinik standen am späten Mittwochnachmittag eine Stunde lang für Fragen zur Verfügung – und berieten die Anrufer ganz anonym. Ein Überblick über einige der besprochenen Themen:

Ich (weiblich) verliere beim Husten und Heben Urin.

Dabei handelt es sich um eine sogenannte Belastungsinkontinenz, wie Privatdozent Dr. med. Andreas Reich, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Chefarzt der Frauenklinik an der Donauklinik Neu-Ulm, erklärt. Diese ist auf eine Schwäche der Harnröhre zurückzuführen. „Das kommt relativ häufig vor. Auch junge Frauen sind davon betroffen, aber mit zunehmendem Alter ist das Risiko für eine Harninkontinenz höher.“ Zur Behandlung gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Neben einem operativen Eingriff sind beispielsweise auch das Beckenbodentraining oder eine Pessartherapie möglich.

Was tue ich bei einer überaktiven Blase?

Laut Chefarzt Reich ist dieses Problem ebenfalls weit verbreitet. „Da gibt es eine ganz andere Therapieoptionen als für eine schwache Harnröhre, denn hierbei geht es vor allem darum, den Blasenmuskel mittels spezieller Medikamente zu beruhigen.“ Unterstützend hilft auch eine Östrogencreme, die vaginal eingeführt wird und die Blase zusätzlich stabilisiert. „Das ist aber natürlich nur bei Frauen eine Möglichkeit, die bereits in den Wechseljahren sind oder waren. Bei jüngeren Frauen produziert der Körper selbst ausreichend Östrogen.“

Ich (weiblich, 84 Jahre), habe regelmäßig Blasenentzündungen. Was kann ich tun?

Die Gefahr für Blasenentzündungen steigt laut Reich im Alter: „Der Harntrakt kann sich im höheren Alter schlechter gegen die Besiedelung von Bakterien wehren.“ Zu Behandlung kann man einen bestimmten Zucker einnehmen, der Mannose heißt. „Er sorgt dafür, dass sich die Bakterien nicht an die Blaseninnenwand anheften können.“ Mannose ist rezeptfrei in der Apotheke, aber auch in Drogerien erhältlich. Bei einer Blasenentzündung kann zusätzlich ebenfalls eine Östrogencreme helfen.

Ich (männlich, Ende 50) habe plötzlich Beschwerden beim Wasserlassen.

Oberfeldarzt Dr. med. Karl von Dobschütz, Urologe und Oberarzt in der urologischen Klinik am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, erklärt, dass solche altersbedingten Beschwerden typisch sind. „Häufig vergrößert sich im Alter die Prostata, der Harndurchfluss wird verringert und die Blase kann den Urin nicht wie bislang mit voller Kraft hinauspressen.“ Ein schwacher Harnstrahl ist eine der Folgen. „Ein sehr häufiges Problem ist dann, dass der Urin nach träufelt“, sagt Dobschütz und fügt hinzu: „Viele Patienten habe eine große Scham, deshalb einen Arzt aufzusuchen, denn das ist ein sehr intimes und persönliches Thema.“

Wie behandelt man solche Beschwerden?

In der Regel wird zunächst mit einfachen Verhaltensänderungen eine Besserung zu erreichen versucht. „Dass man beispielsweise seine Trinkgewohnheiten ändert und ab 17 Uhr bis zum Schlafengehen weniger trinkt“, so Dobschütz. Hilfreich sei auch, den Harndrang nicht hinauszuzögern, sondern stattdessen einfach alle zwei bis drei Stunden auf die Toilette zu gehen. Hilft das nicht, können auch Medikamente zum Einsatz kommen. „Und in schweren Fällen kann man operieren und die Beschwerden in den meisten Fällen so ganz beheben“, erklärt der Oberfeldarzt. Von Beschwerden beim Wasserlassen können übrigens auch schon jüngere Männer betroffen sein - zum Beispiel durch eine Sportverletzung oder einem Sturz mit dem Damm auf die Mountainbike-Stange. „Das kann zur Narbenbildung und einer Harnröhrenenge führen, die dieselbe Symptome wie eine vergrößerte Prostata hat“, sagt der Oberarzt.

Ich bin bereits früher einmal am Darm operiert worden und leide nun an Darminkontinenz.

Laut Dr. med. Christian Bialas, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie und Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie an der Kreisspitalstiftung, liegt hier meistens ein Nervenproblem vor. Dies kommt daher, dass sich nach der Operation Narbengewebe gebildet hat. „Man muss schauen, inwiefern eine Elektro-Stimulation hier eine Verbesserung bringen kann. An diese Therapieform muss man sich allerdings ein bisschen gewöhnen.“

