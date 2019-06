vor 20 Min.

Innenminister versenkt den Nuxit

Wie Joachim Herrmann die Entscheidung begründet und wie Politiker aus der Region reagieren

Von Michael Ruddigkeit und Ronald Hinzpeter

In den vergangenen Wochen hat es sich abgezeichnet, jetzt ist es amtlich: Der Nuxit ist vom Tisch. Das bayerische Innenministerium lehnt den Antrag der Stadt Neu-Ulm auf Erklärung der Kreisfreiheit ab. Das berichtete am Dienstag Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Ministerrat. Überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls sprächen gegen den Nuxit.

Herrmann sieht die Voraussetzungen für den Antrag als nicht gegeben an: „Es fehlen hinreichend konkrete Konzepte, durch wen und wie die kommunalen Aufgaben im Falle einer Auskreisung künftig erledigt werden sollen. Auch sind die vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Stadt und Landkreis Neu-Ulm nach wie vor ungeklärt.“ Erforderlich wäre vor allem eine Vereinbarung über die drei hochdefizitären Krankenhäuser. Damit seien keine belastbaren Aussagen über die finanziellen Auswirkungen einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm möglich. Zu befürchten wäre aber eine deutliche Anhebung der Kreisumlage zulasten der kreisangehörigen Gemeinden. Im Ergebnis habe die Prüfung durch das Innenministerium dazu geführt, dass dem Antrag nicht stattzugeben sei. Die Staatsregierung werde aber im Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden prüfen, ob die Zuständigkeiten der Großen Kreisstädte in Bayern noch weiter gestärkt werden können.

Sehr überraschend kam die Nachricht aus München für Landrat Thorsten Freudenberger (CSU). Der erhielt mittags einen Anruf aus München, eine Stunde, bevor das Innenministerium eine Pressemitteilung verschickte – und wurde danach mit Presseanfragen überhäuft. Er sei „erleichtert und froh“, gab er zu Protokoll. Jegliches Triumphgeheul sei fehl am Platz, es gehe hier nicht um „Sieger“ und „Verlierer“. Es könne nur einen Gewinner geben, die Region. Nun gelte es, aus der Debatte das Positive zu ziehen, denn sie dürfe nicht umsonst gewesen sein. „Jetzt müssen wir ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen“, sagte Freudenberger. Es wird darum gehen, wie der Stadt Neu-Ulm mehr Eigenständigkeit eingeräumt werden könne.

Die Landtagsabgeordnete und frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Beate Merk (CSU) begrüßte den Beschluss des Innenministeriums. „Ich freue mich sehr, dass endlich eine Entscheidung gefallen ist“, erklärte sie. Die Auseinandersetzungen mit dem Wunsch der Stadt Neu-Ulm auf Kreisfreiheit hätten in den vergangenen Monaten einen hohen Tribut gefordert und seien außerordentlich belastend gewesen. „Stadt und Landkreis haben naheliegenderweise eine unterschiedliche Auffassung vertreten“, so Merk. „Viele Gespräche, auch mit mir, sind weit über das Maß einer Sachdiskussion hinaus gegangen. Deshalb ist es gut, dass nun Klarheit herrscht.“

„Wir sind für den Einsatz und unsere Mühe belohnt worden“, sagte Klaus Rederer, Sprecher der Bürgerinitiative „Landkreis? Ja bitte“. „Das ist wirklich sehr, sehr schön.“ Er zeigte sich davon überzeugt, dass das große Engagement vieler Bürger für den Erhalt des Landkreises die Entscheidung des Innenministeriums maßgeblich beeinflusst hat. „Das ist das Ergebnis eines bürgerschaftlichen Wirkens.“ Er sprach deshalb von einer „Sternstunde der Demokratie“. Der Neu-Ulmer Stadtrat habe einen schweren Fehler begangen, als er ein Ratsbegehren zum Nuxit abgelehnt habe. Viele Bürger hätten die „Arroganz der Macht“ so unerträglich gefunden, dass sie gesagt hätten: „So geht’s net.“

Die Bürgerinitiative hatte sich für eine Massenpetition mit den Kreistagsfraktionen von CSU, SPD, Freien Wählern und Grünen zusammengetan und Anfang April mehr als 10000 Unterschriften im Maximilianeum übergeben. Der Druck zeigte offenbar Wirkung: Zunächst erklärte die Fraktion der Freien Wähler im Landtag, dass sie den Nuxit ablehnt, dann zogen die schwäbischen CSU-Abgeordneten nach. Da das Innenministerium die Kreisfreiheit Neu-Ulms ablehnt, muss sich der Landtag allerdings gar nicht mehr mit dem Thema befassen. Das wäre nur bei einem positiven Bescheid der Fall gewesen.

„Die Interessen der Stadt Neu-Ulm werden um des Friedens willen geopfert“, sagte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU), der derzeit beim Deutschen Städtetag in Dortmund ist, zur Entscheidung des Innenministeriums. Damit sei das Problem nicht gelöst, sondern nur an die nächste Politiker-Generation weitergegeben. Denn die Stadt Neu-Ulm wachse konstant weiter und habe die 60000-Einwohner-Mark bereits gerissen. Die Entscheidung aus München sei für die Stadt nicht nachvollziehbar. Der Artikel 5 der Bayerischen Gemeindeordnung formuliere rechtliche Voraussetzungen für eine mögliche Auskreisung. Diese werden nach Auffassung der Stadt Neu-Ulm allesamt erfüllt. Für Noerenberg wirft die Botschaft aus dem Ministerium mehr Fragen als Antworten auf: Wird die Stadt Neu-Ulm weiterhin zulasten der Neu-Ulmer Steuerzahler finanziell doppelt belastet, weil sie Aufgaben übernimmt und bezahlt, für die eigentlich der Landkreis zuständig wäre? Wann erhält die Stadt Neu-Ulm hierfür einen Ausgleich und in welcher Höhe? Werden jetzt weitaus kleinere und weniger leistungsfähige kreisfreie Städte zurückgekreist? Wie plant der Landkreis, die Bedürfnisse der zunehmend wachsenden Stadt Neu-Ulm zu befriedigen und eine gerechte Verteilung innerhalb des Landkreises herzustellen?

„Auch die Neu-Ulmer Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf ein öffentliches Wohl!“, erklärte Noerenberg. „Für mich ist es absolut unverständlich, wie ich den Bürgern erklären soll, dass es klare rechtliche Vorschriften gibt, die einen Sachverhalt regeln, die bayerische Politik diese aber nicht berücksichtigt. So kann das Vertrauen in die Politik und auch in einen Rechtsstaat in der Bevölkerung nicht gestärkt werden.“

„Die Art und Weise des Vorgehens ist für mich nicht nachvollziehbar und sehr enttäuschend“, sagte Zweite Bürgermeisterin Antje Esser (PRO) über die Nachricht aus München. „Für mich ist das eine rein politische Entscheidung.“ Es gebe gesetzlich klar normierte Voraussetzungen für die Kreisfreiheit, die zu erfüllen seien, „und die erfüllen wir alle“. Die Begründung des Innenministeriums überzeugt Esser nicht, deshalb findet sie: „Es lohnt sich schon noch mal, zu prüfen, ob die Entscheidung tatsächlich den gesetzlichen Grundlagen entspricht.“

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch reagierte verhalten: „Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung, wünschen uns aber auch, dass sie einer weiteren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beiden Städte nicht entgegensteht.“

