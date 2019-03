27.03.2019

Innovatives Bauen

Prämiert: das Nuwog-Gebäude in der Elefantensiedlung.

Die Ausstellung zum renommierten Thomas-Wechs-Preis gastiert bei der Nuwog

Ausgezeichnete Bauten aus Bayerisch Schwaben können Besucher derzeit im Haus der Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft (Nuwog), Schützenstraße 32 bewundern. Zum zweiten Mal macht dort die Wanderausstellung zum Thomas-Wechs-Preis Station in Neu-Ulm. Zu sehen ist innovative Architektur vom sozialen Wohnungsbau in Neu-Ulm bis hin zum Wertstoff- und Straßenreinigungsdepot in Augsburg.

Der Thomas–Wechs-Preis wird alle drei Jahre vom BDA (Bund deutscher Architekten) Bayern für die Region Schwaben verliehen. Benannt ist er nach Thomas Wechs (1893-1970), der im 20. Jahrhundert die Region Schwaben prägte wie kaum ein anderer Architekt. Bekannt sind vor allem seine Kirchenbauten, unter anderem St. Josef in Memmingen und St. Don Bosco in Augsburg-Herrenbach.

Der nach ihm benannte Preis besteht seit 2000. Bei der jüngsten Vergabe bekam das 2017 fertiggestellte, vom Büro Braunger Wörtz Architekten entworfene Mehrfamilienhaus der Nuwog in der Neu-Ulmer Elefantensiedlung einen der drei Preise.

Die Ausstellung umfasst alle ausgezeichneten Arbeiten und ist bis Freitag, 5. April, bei der Nuwog zu sehen. Der Eintritt ist frei. (az)

