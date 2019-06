vor 18 Min.

Integratives Sportfest der Lebenshilfe: Dabeisein ist alles

Zum integrativen Sportfest der Lebenshilfe kommen mehr als 200 Teilnehmer. Für die wird es manchmal ganz schön knifflig.

Von Andreas Brücken

Ganz nach dem olympischen Motto „Dabeisein ist alles“ kamen mehr als 200 Teilnehmer zum integrativen Sportfest in die Neu-Ulmer Innenstadt. Zum Stadtjubiläum hatte die Lebenshilfe Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung eingeladen und auf den Weg durch sieben Stationen geschickt. Vereine und Institutionen haben sich an den verschiedensten Stationen engagiert.

So auch die Auszubildenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die die Teilnehmer mit einem Rollstuhlparcours auf dem Petrusplatz herausforderten. „Auf der Strecke wurden die Menschen ohne Behinderung durch das für sie ungewohnte Fortbewegungsmittel ganz erheblich behindert“, erklärte Pikabu Gindele vom DRK, die mit ihrer Kollegin Vivien Neidenbach die Strecke betreute: „Viele haben schon Schwierigkeiten, mit dem Rollstuhl geradeaus zu fahren“, erklärte die Auszubildende und deutete auf einen Teilnehmer, der sichtlich Probleme hatte, mit dem Rollstuhl über die Wippe und Rampe zu fahren.

Lebenshilfe organisiert integratives Sportfest in Neu-Ulm



Ausgestattet mit einer Stempelkarte führte der Rundgang zur Stadtbücherei und Stadtverwaltung, wo die Teilnehmer raten und knobeln mussten. Weiter ging es zum Kreisjugendring, der die Geschicklichkeit beim Entenangeln auf die Probe stellte, während die Wasserwacht ein Wurfspiel vorbereitet hatte. Die siebte Station war der von der Lebenshilfe geführte Cap-Markt im Donau-Center, dort waren an der „Schmeckinsel“ die Geschmacksnerven gefragt.

Mit Begeisterung dabei war die Lebenshilfegruppe der Betreuerin Karin Kohler. Bewegung und Sport sei für ihre Gruppenmitglieder, die geistig behindert sind und teilweise unter körperlichen Einschränkungen leiden, jedoch kein Problem. Als „Dancing Stars“ hat die Gruppe sogar mehrere Auftritte bei verschiedenen Anlässen. „Wo es Bewegung, Spaß und gute Laune gibt, sind wir dabei“, erklärt Kohler. Die sportlichen Herausforderungen im Rollstuhl hat das Team ebenfalls mit offensichtlich viel Spaß und Zusammenhalt bestanden.

Integratives Sportfest in Neu-Ulm: Planschbecken-Spiel sehr beliebt

Um am Sportfest teilzunehmen, sind Sandra Scharfschwert und Jürgen Stürtzle aus Heggbach bei Ehingen angereist. Dort arbeiten die beiden in der betreuten Werkstatt der St. Elisabeth-Stiftung. „Einfach spitze“ sei der Tag gewesen, waren sie sich einig. Beeindruckt zeigte sich Stürzle, der selbst im Rollstuhl sitzt, von den Mitarbeitern im Museumscafé, das von der Lebenshilfe betrieben wird: „Es ist toll, dass hier Menschen mit Behinderungen in einem Restaurant arbeiten.“ Sportlich war Stürzle von der Station der Wasserwacht auf dem Schwal angetan: „Besonders spannend war es, die Plastikenten aus dem Planschbecken zu angeln“, erzählte er begeistert. Organisatorin Martina Köhler von der Lebenshilfe erklärte, dass es dabei nicht um sportliche Höchstleistungen ging: „Die Mannschaften sollten – jeder nach seinen Fähigkeiten – ein Ziel erreichen und dabei möglichst viel Spaß haben.“ Wie beliebt die „Entenstation“ im Turnier war, zeigte die Warteschlange der Teilnehmer: „Bis zu 60 Leute wollten gleichzeitig am Planschbecken angeln“, erzählt Köhler.

Am Ende der Veranstaltung gibt es ohnehin nur Gewinner. Mitorganisatorin Karin Rupp hat für jeden Teilnehmer, der den Laufpass vollständig abgestempelt bei ihr abgibt, eine Medaille und Urkunde.

