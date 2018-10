06:00 Uhr

Internationales Flair auf dem Weißenhorner Kirchplatz

Pangnanouvong Douangta vom Asia Imbiss in Weißenhorn führte am Stand des laotischen Kulturvereins Besucher in die Kunst des Obstschnitzens ein.

Spezialitäten aus verschiedenen Teilen der Erde locken viele Besucher in die Innenstadt. Derweil werden Hauptstraße und Stadtpark zum riesigen Spielplatz.

Von Ralph Manhalter

Ein Hauch Internationalität wehte am Sonntag über den Weißenhorner Kirch- und den Schlossplatz. Zum wiederholten Mal fand zusammen mit dem Kinderfest das „Essen der Nationen“ in der Fuggerstadt statt. Der Platz vor Kirche und Schloss war den zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten gewidmet.

Neben französischen und türkischen Spezialitäten gab es unter anderem auch asiatische Gerichte zu probieren. Am Stand des laotischen Kulturvereins weihte Pangnanouvong Douangta Interessierte in die Kunst des Obstschnitzens ein, während sein Kollege in einer Fotoausstellung auf die wirtschaftlichen und politischen Probleme in dem sozialistischen Land Laos hinwies. Selbstverständlich beteiligten sich auch viele Weißenhorner Gaststätten rege am Geschehen, indem sie lokale Küche kredenzten und eine Vielzahl von Getränken ausschenkten. Wenige Schritte weiter bot der Verein für Selbsthilfe Munyu Kunsthandwerk aus Kenia an. Kinder konnten dort auch das traditionelle afrikanische Wassertragen ausprobieren, was sich nicht immer als ganz einfach erwies.

Auf den Wettkampf folgt der Ritterschlag

Überhaupt bot die angrenzende Hauptstraße für die Kleinen erschöpfende Möglichkeiten, verschiedene Attraktionen zu erproben. Neben Kinderschminken und Torwandschießen durften sich die Kinder auch kreativ betätigen. Ein herbstliches Basteln und Stempeln mit Taschen stand ebenso auf dem Programm wie das Verzieren von Backwerk. Das Bayerische Rote Kreuz hatte eine Hüpfburg aufgebaut. Zudem gewährte die Hilfsorganisation Einblicke in ein Rettungsfahrzeug. Gut möglich, dass der ein oder andere junge Besucher dadurch seinen Berufswunsch neu formierte.

Zum Auspowern eignete sich das Areal in und um die Stadthalle. Auf dem Bungee-Trampolin sprangen die sportlichen Kids mitunter in schwindelerregende Höhen, während daneben auf einem abgesteckten Segway-Parcours jeder Gleichgewicht und Geschicklichkeit testen konnte. Ein Ritterturnier für die Kleinen veranstaltete auf der Wiese der Verein Armati Equites. Nach einem Kampf auf Pferden, die in diesem Fall aus Stoff waren, erfolgte der Ritterschlag samt ausgehändigter Urkunde, welche die frisch Geadelten stolz ihren Eltern präsentierten.

Kinder kommen ordentlich ins Schwitzen

In der TSV-Halle hatte die Kindersportschule einen regelrechten Abenteuerspielplatz mitsamt Klettermöglichkeit, Rutschen und Turnmatten aufgebaut. Erstmalig öffnete in diesem Jahr um 14 Uhr ein Kinderflohmarkt in der Schranne. Musikalisch war das Bühnenprogramm auf dem Kirchplatz am Vormittag um 11 Uhr mit Thomas Dirr und seinem Jazztrio „Two or Company“ gestartet, bevor am Nachmittag Vereine und Schulen das Gelernte der begeisterten Öffentlichkeit präsentieren konnten.

Die Wetterbedingungen erwiesen sich für die gesamte Veranstaltung als ideal. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Kinder bei all den Attraktionen gehörig ins Schwitzen, was die Eltern nicht selten mit einem kühlen Eis honorierten.

Themen Folgen