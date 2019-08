vor 5 Min.

Internationales Flair in den Geschäften

Gewerbeverband Weißenhorn richtet Themenwochen aus

Anlässlich des Festes der Nationen, das die Stadt Weißenhorn am Sonntag, 22. September, ausrichtet, plant der Gewerbeverband Weißenhorn Themenwochen in den örtlichen Geschäften. Drei Wochen lang, also von Montag, 9. September, bis Samstag, 28. September, sind die Betriebe aufgerufen, passend zum Motto „Bunte Welt in Weißenhorn“ ihre Schaufenster zu gestalten und an dazugehörigen Aktionen teilzunehmen. „Wir wollen die Vielfalt der unterschiedlichsten Nationen zeigen, die in unserem Städtle leben“, sagt Katja Blum, die Vorsitzende des Gewerbeverbands.

Gerade zum Fest der Nationen werden in der Stadt zahlreiche Besucher von außerhalb erwartet. Diese sollen dazu animiert werden, während ihres Aufenthalts in Weißenhorn in die örtlichen Geschäfte zu gehen. Aber schon vor dem Fest und in der Woche danach wollen die Gewerbetreibenden viele Menschen mit der Aktion ansprechen. Dafür richtet der Verband wie schon vor zwei Jahren einen Schaufensterwettbewerb aus. Über Flyer, die in den beteiligten Geschäften ausliegen, können Bürger eine Bewertung abgeben. Blum kündigt an, dass unter den eingereichten Coupons wieder attraktive Preise verlost werden. Die Bewertung der Schaufenster erfolgt durch eine unabhängige Jury, die unter anderem aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Gewerbeverbands und der Presse besteht.

Unabhängig davon, ob sie bereits Mitglied im Gewerbeverband sind oder nicht, können sich interessierte Betriebe bis Freitag, 16. August, für die Aktion anmelden. (jsn)

Weitere Informationen gibt es bei Katja Blum unter Rufnummer 07306/6286 oder per E-Mail an buero@gewerbeverband-weissenhorn.de