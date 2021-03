vor 34 Min.

Internet-Verabredung im Wald: Mann zieht plötzlich Pistole

Im Wald mit Pistole bedroht: Geld forderten zwei Unbekannte bereits am Freitag von einem 58-Jährigen bei Ehingen.

Drei Männer verabredeten sich auf einem Parkplatz bei Ehingen und gingen in den Wald. Das Date verlief nicht wie von allen Verabredeten erhofft.

Geld forderten zwei Unbekannte bereits am Freitag von einem 58-Jährigen bei Ehingen. Gegen 21.45 Uhr traf sich ein 58-Jähriger mit zwei Unbekannten auf einem Parkplatz bei der Jungviehweide. Die Männer hatten sich über das Internet verabredet. Zu dritt gingen sie in den Wald. Was sie dort vorhatten, ist dem Polizeibericht nicht zu entnehmen.

Drei Männer bei Ehingen im Wald

Im Wald angekommen jedenfalls, forderte einer der Männer Geld. Dabei drohte er mit einer Pistole. Als der 58-Jährige die Polizei rief, flüchteten die Unbekannten. Das Aussehen der Täter kennt die Polizei bislang nicht. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

