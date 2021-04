Inzidenz bremst Corona-Teststrategie an Schulen im Kreis Neu-Ulm aus

Plus Im Landkreis Neu-Ulm war schon alles vorbereitet für die Corona-Testpflicht an den Schulen. Doch nun dürfen die meisten Schüler nicht in den Präsenzunterricht.

Das Bedauern klang schon sehr deutlich aus der Stimme von Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel: Um 0,5 hatte der Landkreis am Freitag den Inzidenz-Grenzwert von 100 gerissen - und deshalb dürfen die meisten Schülerinnen und Schüler am Montag nicht in die Schulen gehen. Dabei war alles so schön vorbereitet, der Kreis hatte rechtzeitig zum Schulbeginn entsprechend jede Menge Selbsttests besorgt. Die hatten sogar bereits ihre Alltagstauglichkeit an zwei Pionier-Schulen bewiesen.

Vom kommenden Montag an gilt in Bayern - ebenso wie in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - an Schulen eine Corona-Schnelltestpflicht. Nur wer ein negatives Ergebnis vorweisen kann, darf am Präsenzunterricht teilnehmen. Der Landkreis war gewappnet, hatte nach den Worten von Brechtel 140.000 einfach zu handhabende Schnelltests sowie 33.000 FFP2-Masken beschafft. Und nun wird all das doch noch nicht im erwarteten großen Umfang benötigt. Vor der Presse wollte Brechtel am Freitag erläutern, wie gut alles vorbereitet sei, da wurde am Morgen bekannt, dass für den Landkreis Neu-Ulm nun ein Inzidenzwert von 100,5 gilt.

Tests: Der Inzidenzwert verändert die Situation an Schulen im Kreis Neu-Ulm

Das bedeutet: Schulen und Kitas bleiben weitgehend zu. Nur noch in den vierten Klassen der Grundschule sowie den elften an Gymnasien und Fachoberschulen sowie in den Abschlussklassen kann Präsenzunterricht stattfinden. Ansonsten gilt: Lernen auf Distanz, von zu Hause aus. Der neue Inzidenzwert, der eben nur ganz knapp über der 100er-Grenze liegt, "verändert die Gesamtsituation", sagte Brechtel. Die geltenden Regelungen bleiben die gesamte Woche über in Kraft, denn jeweils freitags wird anhand der Inzidenzwerte festgelegt, welche Vorschriften in der kommenden Woche zu gelten haben.

Der Landkreis hatte sich mit einer umfassenden Teststrategie auf die erhoffte Öffnung der Schulen vorbereitet. So ist etwa das Testzentrum in Weißenhorn am Sonntagnachmittag geöffnet, um Schülerinnen und Schüler in Vorbereitung auf die kommende Unterrichtswoche zu untersuchen. Auch bei etlichen Apotheken und Ärzten wird getestet, eine Liste findet sich hier, auf der Internet-Seite des Landratsamtes.

Corona: Eltern bei Tests skeptischer als Kinder

Nach den Worten von Ansgar Batzner, Leiter des Staatlichen Schulamtes, haben bereits etliche Eltern ihre Bedenken gegen die Testpflicht geäußert, doch sie stellten nur einen Bruchteil aller Erziehungsberechtigten dar. Diese Verunsicherung sei normal. Manche äußerten die Sorge, dass ihre Kinder ausgegrenzt würden, wenn ihr Test ein positives Ergebnis anzeige. Doch darauf würden die Lehrkräfte entsprechend reagieren, um so etwas zu vermeiden: "Es wird niemand ausgegrenzt." Man müsse den Kleinen auch klarmachen, dass sie der Gemeinschaft einen Dienst erweisen, wenn sie getestet seien. Außerdem bedeute ein positives Ergebnis ja noch lange nicht, dass jemand tatsächlich an Covid-19 erkranke. Durch die Untersuchungen werde allgemein die Sicherheit erhöht.

Wie sich das Testen im Unterrichtsalltag unterbringen lässt, haben vor den Ferien zwei Schulen im Landkreis ausprobiert. Den Anfang machte die Grund- und Mittelschule in Buch. Nach den Erfahrungen ihres Leiters Henry Lang sind weniger die Kinder das Problem, die mit der Untersuchungsprozedur rasch zurechtkamen, sondern vielmehr die skeptischen und unsicheren Eltern, die überzeugt werden müssten. Zweimal haben sich in Buch Schülerinnen und Schüler vor Ostern in kleinen Gruppen selber getestet. Dabei habe sich herausgestellt: Das sei problemlos möglich ohne den Schulbetrieb zu stören, dank neuer, einfacher zu handhabender Utensilien. Mit einem Handspiegel als Hilfe falle es allerdings leichter, den Abstrich aus der Nase zu entnehmen. Und: "Beim zweiten Mal machte das Testen den Kindern richtig Spaß."

Kreis Neu-Ulm: Kein einziges positives Ergebnis in den Testschulen

Nach dem Bucher Vorbild unternahm auch die Erhard-Vöhlin-Mittelschule in Illertissen Testversuche. Leiterin Monika Scherzer berichtete von ähnlich guten Ergebnissen wie ihr Kollege in Buch: "Es funktioniert." Auch sie stellte fest, dass die Buben und Mädchen keine Probleme im Umgang mit dem Testmaterial hätten, Vorbehalte gebe es hauptsächlich bei den Eltern. Da müsse noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Außerdem: "Die Kleinen gehen wesentlich entspannter damit um als die Großen, die sich eher ängstlich angestellt haben." Übrigens: Sowohl in Illertissen als auch in Buch gab es kein einziges positives Ergebnis.

