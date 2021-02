vor 16 Min.

Ist Pferdemist für schlechtes Trinkwasser in Senden verantwortlich?

Auf einem Weg in einer Wasserschutzzone in Senden wird Pferdemist gefunden. Dadurch gelangten wohl Umweltkeime ins Grundwasser. Die Polizei prüft Verbindungen.

Gibt es in Senden eine Gewässerverunreinigung durch abgelagerten Pferdemist? Die Vermutung liegt zumindest nahe, derzeit prüft die Polizei Zusammenhänge. Demnach könnte abgelegter Pferdemist für eine bereits seit Längerem bestehende schlechte Qualität von Wasser verantwortlich sein, das deswegen nicht als Trinkwasser genutzt werden konnte.

Wie die Polizei Senden in einer Pressemitteilung schreibt, wurden Beamte am Mittwoch vom Wassermeister der Stadt Senden verständigt, da auf einem Flurstück zwei frisch abgelagerte Haufen Pferdemist festgestellt wurden. Die Beamten machten sich gleich auf den Weg dorthin.

Pferdemist liegt in Wasserschutzzone in Senden

Das betreffende Flurstück in Senden befindet sich in der Wasserschutzzone II, für welches nach Angaben der Polizei besondere Anforderungen an den Wasserschutz gestellt sind. In diesem Bereich wird beispielsweise aus dem Grundwasser das Trinkwasser für Senden und die Umgebung gezogen.

Die Polizei sieht aus folgendem Grund einen möglichen Zusammenhang: Seit Dezember 2020 fielen die Ergebnisse der örtlich genommenen Wasserproben immer wieder schlecht aus, sodass es sogar so weit ging, dass das Wasser nicht als Trinkwasser zugelassen werden konnte.

An zehn Stellen wurde der Pferdemist abgeladen

Vor Ort in Senden konnten an der betreffenden Stelle durch die Polizeibeamten circa zehn größere Stellen von abgelagertem Mist festgestellt werden. Durch die Lagerung des Mistes, welcher durch den Pächter ausgebracht wurde, gelangten vermutlich Umweltkeime in das Grundwasser. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ob der abgelagerte Mist der Pferde jedoch tatsächlich für die Verschlechterung des Grundwassers in und um Senden ursächlich ist, muss abschließend noch ermittelt werden, so die Polizeistation Senden. (AZ)

