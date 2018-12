14:00 Uhr

Ist ein Radweg von Holzheim nach Hirbishofen möglich?

An dieser Straße hätte ein Bürger gerne einen Radweg.

Bürger aus Roth und Berg wünschen sich mehr Schutz für Fahrradfahrer - vor allem auf der "Raserstrecke". Sie loben die Verwaltung auf der Bürgerversammlung wegen der Urnen auf dem Friedhof.

Von Willi Baur

Straßen, Radwege, Wertstoffhof: Mit einer langen Themenliste wurde Rathauschef Josef Walz am Donnerstag bei der Bürgerversammlung in Roth konfrontiert, angesagt auch für die Ortsteile Berg und Hirbishofen samt dem Sprengel Luippen. Zur Sprache kamen im Gasthof Adler nicht nur kommunalpolitische Dauerbrenner.

Nein, die Fahrbahn im nördlichen Teil der Hauptstraße werde nach deren Umbau nicht gelb eingefärbt, erklärte Walz schon mal vorab zur Genugtuung des Fragestellers. „Die bleibt grau“, versicherte er.

Umbau der Hauptstraße bedeutet für Bürger Gefahr für Radler

Absolut nicht akzeptieren wollte der Rother Bürger indes das Umbau-Konzept selbst. Die angestrebte Verschönerung sei fragwürdig, bedeute für Radler eine gefährliche Verschlechterung und für die Autofahrer eine Zumutung, müssten sie künftig doch womöglich über eine längere Strecke hinter den Pedaltretern herfahren. „Und dafür macht man eine intakte Straße kaputt.“ Der Bürgermeister hielt vehement dagegen: „Im südlichen Teil sind Radler jetzt sicherer unterwegs als früher.“ Demgegenüber müssten sie im nördlichen bislang ständig parkende Autos umfahren, seien dadurch besonders gefährdet. Mit Stellplätzen neben der Fahrbahn soll dies nun entschärft werden.

Ganz andere Risiken für Radfahrer hat ein weiterer Bürger ausgemacht: Auf der vom ihm so bezeichneten „Rennstrecke“ zwischen Hirbishofen und Holzheim nämlich. Seine Frage: „Wie wäre es hier mit einem Radweg?“ Unschwer erkennbar: Des Bürgermeisters Begeisterung hielt sich in Grenzen. Da müssten „einige Dinge geprüft werden“, befand er pflichtgemäß: Die Zuschussfrage etwa oder ob auch Holzheim dazu bereit sei. Nicht zu vergessen der Grunderwerb. „Ein Drama inzwischen, egal wo wir Radwege planen“, verwies Walz in diesem Zusammenhang auf „mehrere schon vorhandene Problemfälle“.

Vorgaben beim Abfall macht der Verwaltung Probleme

Dass sich solche auch auf bestehenden Straßen auftun, räumte der Rathauschef ein. Mit einem anderen Hintergrund: fehlende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen. Zur Frage eines Bürgers „Bedeuten die farblich markierten Straßenschäden im Ort auch, dass sie bald behoben werden?“ sagte Walz: Die dringendsten vielleicht schon. „Aber für Reparaturen in größerem Umfang müssen wir abwarten, was das Land an Ausgleichsmitteln bereitstellen wird.“ Hier seien die Perspektiven derzeit nicht gut: „Das Geld reicht nach heutigem Stand hinten und vorne nicht.“

Unbefriedigend sind Walz zufolge die Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, für die Kommune wie für ihre Bürger gleichermaßen. Immer wieder konfrontiert mit „neuen Vorgaben von oben“ sei „fraglich, wie lange wir das noch so betreiben können“. Den Wertstoffhof womöglich „irgendwann nur noch mit speziell ausgebildetem Personal“. Warum dort kein Container mehr für Plastikmüll stehe, hatte ein Bürger bemängelt und damit die Kritik des Bürgermeisters an übergeordneten Instanzen ausgelöst.

Deutlich leichter eingehen konnte er auf die restlichen Wortmeldungen. Die momentan noch gelb geschotterten Wege im Pfaffenhofener Friedhof erhalten Walz zufolge noch einen stabilen Belag aus Brechkies, eine wohl unzulässige Ansammlung abgemeldeter Fahrzeuge auf einem Grundstück im Rother Unterdorf soll vom Landratsamt geprüft werden. Und es gab auch Lob für die Verantwortlichen der Kommune. Die neu angelegten Urnengräber auf dem Friedhof seien eine gute Idee, befand ein Bürger, „so schön, dass man gerne sterben möchte“.

