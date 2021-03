vor 27 Min.

Ist ein neuer Anbieter für E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm im Anmarsch?

Plus E-Scooter eines weiteren Anbieters wurden in Neu-Ulm gesichtet. Wird das Roller-Angebot im Raum Ulm erweitert? So ist die aktuelle Lage in der Doppelstadt.

Von Michael Kroha

Aufmerksamen Passanten und treuen Nutzern von E-Scootern in Ulm und Neu-Ulm dürfte er womöglich schon aufgefallen sein: In der Unterführung der Gänstorbrücke steht auf Neu-Ulmer Seite seit Längerem ein Roller des Anbieters Voi. Drückt das schwedische Unternehmen nun als vierter Anbieter in die Donau-Doppelstadt? Voi selbst und auch die Stadt Ulm klären über die aktuelle Scooter-Lage auf.

"Nein, wir sind nicht dabei in Ulm oder Neu-Ulm zu starten", sagt Caspar Spinnen vom E-Scooter-Anbieter Voi zum "Roller auf Abwegen" und muss dabei etwas lachen. "Wir gehen ganz davon aus, dass hier jemand unser Geschäftsmodell nicht verstanden hat." Offensichtlich handelt es sich bei dem E-Scooter um einen Irrläufer.

Irrläufer: Wie kommt der E-Scooter von Voi nach Neu-Ulm?

Voi bietet seinen Service derzeit unter anderem in Stuttgart und Augsburg an. Wohl hat ein Kunde das Gerät in der Fuggerstadt in einen Zug gepackt und mitgenommen, so Spinnen. Diese Vermutung lasse zumindest eine Auswertung der GPS-Daten zu. Allerdings könnte es auch sein, dass es ein zweites Voi-Gerät in Ulm und Neu-Ulm gibt. Doch eines würde kein Signal mehr senden.

Fragen und Antworten rund um die E-Scooter 1 / 9 Zurück Vorwärts Wer darf mit einem E-Scooter fahren? Einen E-Scooter ausleihen kann jeder ab 14. Jahren.

Ist ein Führerschein notwendig? Einen Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung ist aktuell nicht notwendig.

Welche Ausstattung braucht ein verkehrstüchtiger E-Scooter? E-Scooter müssen mit zwei Bremsen, Klingel und Beleuchtung ausgestattet sein. Auch eine Versicherungsplakette ist Pflicht.

Wie schnell dürfen E-Scooter fahren? Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.

Gibt es eine Helmpflicht? Nein, es gibt keine Helmpflicht. Polizei und ADAC empfehlen das freiwillige Tragen eines Helms.

Wo dürfen E-Scooter fahren? Fahren dürfen die E-Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen oder außerorts auch auf Seitenstreifen. Sollte kein Radweg vorhanden sein, ist das Fahren auf Gehwegen und Fußgängerzone nicht erlaubt.

Darf mehr als eine Person auf einem E-Scooter fahren? Nein, es darf nur eine Person fahren. Ein Mitfahrer ist nicht erlaubt.

Was gilt für Fahren unter Alkoholeinfluss? Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer mit diesem Alkoholwert E-Scooter fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es kann ein Bußgeld erhoben oder der Führerschein entzogen werden.

Welche weiteren Verkehrsregeln muss ich beachten? Ohne Blinker muss Handzeichen gegeben werden. Auf gemeinsamen Flächen muss Rücksicht auf den Radverkehr genommen werden. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang. Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden. An E-Scooter dürfen keine Anhänger angebracht werden.



Man werde ein Team schicken, um den oder die Scooter abzuholen. Doch das, sagt er, wird nicht "von jetzt auf gleich" passieren. Dass sich Voi nicht doch irgendwann auch in der Donau-Doppelstadt niederlässt, will der Unternehmenssprecher zwar nicht vollends ausschließen. Aktuell aber auch mittelfristig sei es nicht geplant.

Gerüchteküche: Kommt Lime mit E-Scootern nach Ulm und Neu-Ulm?

Wer unlängst mit einem Eintritt in den hiesigen E-Scootermarkt liebäugelte, ist der Anbieter Lime. Medienberichte, wonach das US-amerikanische Unternehmen schon im vergangenen Herbst E-Scooter nach Ulm geschickt haben soll, dementierte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Es habe zwar erste Gespräche mit den beiden Städten gegeben, hieß es im Oktober 2020. Auch wenn man gerne würde, doch konkrete Pläne, die quitschgrün-weißen Roller auch hier anzubieten, gebe es nicht.

Daran hat sich offensichtlich zwischenzeitlich auch nichts geändert. "Das Interesse scheint nicht mehr zu bestehen. Es gibt derzeit keinen Kontakt zu Lime", berichtet Jan Ackermann, bei der Stadt Ulm für die Verkehrsplanung zuständig. Auch zu anderen weiteren Anbietern gebe es derzeit keine Gespräche, man sei nicht daran interessiert das Angebot auszuweiten. Aktuell in Ulm und Neu-Ulm vertreten sind:

Zeus mit anfangs 20 und seit vergangener Woche 150 Rollern,

mit anfangs 20 und seit vergangener Woche 150 Rollern, Tier mit schon immer 300 und

mit schon immer 300 und Bird mit auch konstanten 240 E-Scootern.

Ärger um E-Scooter nimmt ab: Stadt Ulm ist zufrieden, es gibt Luft nach oben

Zum Start der inzwischen insgesamt 690 elektrischen Roller in Ulm und Neu-Ulm kam, wie mehrfach berichtet, immer wieder Ärger auf. Auch wurden E-Scooter beinahe regelmäßig im Wasser versenkt. Klare Regeln wurden gefordert. Der häufigste Aufreger aber bleibe: Die E-Scooter werden meist "ungeschickt" abgestellt, so Ackermann. Wider Erwarten würden sich die Beschwerden aber in Grenzen halten.

Insgesamt scheint die Stadtverwaltung mit der Entwicklung aber zufrieden zu sein, wenngleich es noch Luft nach oben gebe. "Insbesondere was die Synergien zu anderen Verkehrsmittel angeht", erklärt der Ulmer Verkehrsplaner. Die neue Generation der Roller solle aber beispielsweise auch dafür sorgen, dass die Umweltbilanz steigt. Akkus und Roller könnten deutlich länger verwendet werden. Die Nutzerzahlen würden zeigen, dass die E-Scooter ein fester Bestandteil der städtischen Mobilität geworden sind.

