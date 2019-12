vor 18 Min.

Jahreskonzert: Klingende Überraschung zum Fest

Die Musikgesellschaft Bellenberg begeistert 400 Besucher mit einem musikalischen Stundenplan.

Von Regina Langhans

Die Musik wird gerne als Sprache bezeichnet, die jeder versteht. Da lag es für die Dirigentin Monika Wagner und die Musikgesellschaft Bellenberg nahe, in dieser Sprache einen Stundenplan auszuarbeiten. Der besondere Unterricht, bei dem Klaus Jeckle und Veronika Keilwerth die einzelnen Fächer wie etwa Geschichte oder Erdkunde vorstellten, kam an. Etwa 400 Besucher ließen sich in die Schulzeit versetzen und von den damit verbundenen Klangerlebnissen vereinnahmen. Da durfte als Zugabe die „Astrologie“ passenderweise mit dem „Kometenflug“ von Rudolf Herzer nicht fehlen.

Das Jahreskonzert in einem Stundenplan

Den Konzertabend machten ein gemeinsamer Weihnachtsgesang und weihnachtlich stimmende Weisen des Querflötentrios mit Sabrina Botzenhart, Julia Aberel und Johanna Zettl rund. Für den konzertanten Part dazwischen gaben die ersten Passagen des „Openings“ von Ernst Hoffmann einen schwungvollen Auftakt. Sozialkunde stand auf dem Stundenplan, wofür die Musiker mit der „Appalachian Overture“ (James Barnes) musikalisch abwechslungsreich die Bergregionen der einstigen Ureinwohner vorführten. Das nächste Fach hieß Geschichte. Der Musikkapelle fiel es nicht schwer, die dreiteilige Suite „Tirol 1809“ (Sepp Tanzer) zu intonieren.

Es brauchte nicht viel Vorstellungskraft, um sich den legendären Freiheitskampf des Andreas Hofer in den Sätzen „Der Aufstand“, „Kampf am Berg Isel“ sowie „Sieg“ bei den temperamentvollen Einsätzen der Bläser vor Augen zu führen. Der letzte Teil besang mit fast hymnischen Passagen in romantischer Weise die errungene Freiheit.

Die Blaskapelle war in ihrem Element

Es folgten Fächer wie Erdkunde, verkörpert durch die „New York Overture“ (Kees Vlak) oder Englisch, in welchem das Publikum die Bandbreite des „New Age Rock“ (Steve McMillan) zu hören bekam. Die Blaskapelle schien in ihrem Element, als sie in leichte Jazz-Rhythmen abdriftete, zu swingen begann, um sich bald darauf in vielen Stilrichtungen zu probieren. Heimat- und Sachkunde war angesagt beim Vortrag von „Silva Nigra“ (Markus Götz). Die Übersetzung des lateinischen Titels mit „Szenen aus dem Schwarzwald“ machte auf die in der Musik versteckte Bildersprache neugierig. Die Musiker setzten sie in vielen Klangfarben um: Etwa, indem die hellen Klarinetten und Flöten an ein Konzert der Vogelstimmen erinnerten.

Im Fach Musik konnte die Kapelle mit keinem Stück schöner ins Schwelgen geraten als bei „Music“ von John Miles. Der anhaltende Applaus galt der spielfreudigen Kapelle – sie wurde Dritte in der Mittelstufenwertung innerhalb Bayerns – ebenso wie ihrer Dirigentin.

