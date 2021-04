Jan Delay und Sarah Connor: Wiblinger Klosterhofkonzerte auf 2022 verschoben

Sarah Connor, Ben Zucker und Jan Delay: Die großen Konzerte im Wiblinger Klosterhof, die für den Sommer 2021 geplant waren, sollen erst 2022 stattfinden.

Corona verhagelt den zweiten Festival-Sommer in Folge: Die Wiley-Konzerte, die für 2021 geplant waren, sind schon verschoben, vor wenigen Stunden machte die Nachricht die Runde, dass 2021 das Ulmer Zelt ausfällt. Und nun steht auch fest, dass die Open-Air-Konzerte, die in diesem Jahr im Klosterhof in Wiblingen stattfinden sollten, verschoben werden. Das hat der Veranstalter Provinztour am Dienstag, 20.4., mitgeteilt. Damit werden die Konzerttermine von Ben Zucker (geplant für 4. Juni 2021), Sarah Connor (6. Juni 2021) und Jan Delay (3. Juni 2021) auf das nächste Jahr verlegt.

Open Air in Wiblingen - neue Termine für Ben Zucker und Xavier Naidoo 2022

Für den Auftritt von Jan Delay, mit seiner Band "Disko No.1", gibt es bereits einen neuen Termin: Am 17. Juni 2022 soll der Hamburger Musiker endlich im Klosterhof auftreten - so wie es schon für den Sommer 2020 geplant war. Für das Konzert von Xavier Naidoo im Wiblinger Klosterhof gibt es ebenfalls einen neues Datum, den 18. Juni 2022. Ersatztermine für die Konzerte von Sarah Connor und Ben Zucker, für das Jahr 2022, will der Veranstalter Provinztour demnächst bekanntgeben. Bereits gekaufte Tickets behalten laut den Veranstaltern ihre Gültigkeit. (AZ, veli)

Lesen Sie auch: