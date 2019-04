vor 33 Min.

Jazz und Pop im Bürgerhaus: Die Hitparade der Concordia

Die Chorgemeinschaft aus Ay präsentiert im Sendener Bürgerhaus eine Mischung aus Schlagern und Evergreens. Ein Trio fasziniert an dem Abend mit verträumten Balladen.

Von Angela Häusler

Eine ganz eigene Hitparade hat die Chorgemeinschaft Concordia Ay beim Jahreskonzert am Sonntag präsentiert: Eine gelungene Mischung aus Schlagern und Evergreens – ergänzt von Jazz-Klängen des Trios „Songaroos“.

Ein ganzes Dutzend Chor-Hits hatten die Sänger unter Leitung von Marina Biegler für ihren Konzertabend vorbereitet. Dazu gehörten beschwingte Lieder wie „Frühlingszeit, schöne Zeit“ aus der Feder von Gotthilf Fischer, ebenso wie Filmmelodien, etwa das Thema aus der Serie „Die Dornenvögel“ oder Musicalmelodien wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus dem Musical „Tabaluga“.

So waren es meist bekannte und beliebte Melodien, die der Chor, begleitet von Pianistin Ludmilla Kobzareva, seinen Zuhörern im gut besuchten Saal des Sendener Bürgerhauses darbot. Gefühlvolle Lieder, unter anderem „Die Gitarre und das Meer“, „Spanische Serenade“, „Über sieben Brücken musst du gehen“ oder „Bolero der Herzen“, trugen die Concordia-Sänger mit viel Enthusiasmus vor.

Verträumte Balladen aus Pop und Jazz

Frohgemut führte, wie bei der Concordia gewohnt, Moderator Peter Hertle durchs Programm, in diesem Fall also durch die speziell zusammengestellte Concordia-Hitparade.

Um eine andere Facette bereichert wurde der Abend von einem Trio aus erfahrenen Instrumentalisten: Sonja Wagner (Saxofon), Jochen Wegerer (Schlagzeug) und Pianist Dieter Girstl bilden das Ensemble „Songaroos“, das verträumte Balladen aus Pop und Jazz interpretierte. Darunter war etwa George Gershwins berühmte Opernarie „Summertime“, Bob Dylans „Make you feel my love“ oder „Georgia on my mind“, ein Song von Hoagy Carmichael, den die Soullegende Ray Charles 1960 berühmt gemacht hatte. Das Publikum honorierte diese gelungene Mischung mit viel Applaus.

Erst nach zwei Zugaben ließen die Zuhörer Chor und Trio von der Bühne ziehen. Und Peter Hertle wies humorig auf die Vorzüge der Concordia hin, die sich nach seinen Worten über neue Mitsänger freuen würde. In Werbeblock-Manier sagte er: „Cool geht’s ab bei der Concordia Ay.“