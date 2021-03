14:11 Uhr

"Jedermann" und "Vermessung der Welt": Pläne für 2021/22 am Theater Ulm

Plus Hofmannsthal, Verdi und starke Frauen - das soll die Spielzeit 2021/22 am Theater Ulm bieten. Der künftige Generalmusikdirektor gibt Ausblicke auf seine Pläne.

Von Veronika Lintner

"Wovon lebt der Mensch"? Dieses Zitat von Bert Brecht stand über der Ulmer Spielzeit 2020/21. Doch die Saison wurde eine unvollendete, die "Dreigroschenoper" erlebten nur sehr wenige, wenn auch bejubelte Aufführungen - in der nächsten Saison aber, 2021/22, will dass Theater Ulm Antworten geben. Das Motto: "Davon lebt der Mensch". Klingt selbstbewusst. Was der Intendant Kay Metzger vor dem Kulturausschuss der Stadt Ulm nun präsentierte, ist ein Programm mit starken Frauenrollen, brandaktuellen Themen wie Isolation, Hass, Radikalisierung, potenziellen Publikumsrennern - und mutigen Großprojekten. Vor allem aber bleibt es ein Programm unter Vorbehalt. "Wir wollen nicht Planungssicherheit vorgaukeln", sagt Metzger. Er betont, das Theater wolle "ein möglichst hohes Maß an Verlässlichkeit" bieten. Aber: "Dieser Plan wird obsolet, falls es wieder zu einer totalen Schließung kommen sollte." Das eigentliche Leitmotiv dieser Tage fasst er in einem Satz zusammen: "Mit dem Virus leben."

Spielzeit 2021/22: Theater Ulm plant "Jedermann in Wiblingen"

Zwei Großprojekte fasst das Theater Ulm ins Auge, dabei treffen Theaterkunst, Musik, Tanz - auf ehrwürdige Kirchenkulisse: "Jedermann", Hugo von Hofmannsthals "Spiel vom Sterben des reichen Mannes", soll in der Wiblinger Basilika St. Martin im Juni 2022 Premiere sammeln. Einen Monat später steht die "Messa di Gloria" von Giacomo Puccini dann auf dem Programm. Spielort: Ulmer Münster. Dabei gehen das Theater Ulm auch eine Kooperation mit der Münsterkantorei ein.

"La légende de Tristan" - eine historische Wiederentdeckung, eine französische Oper um den Tristan-Stoff - muss Metzger auf die Saison 2022/23 verschieben. Das gilt auch für Kleists "Zerbrochenen Krug" im Schauspiel. Vieles rettet das Theater trotzdem aus der vergangenen, zu kurz geratenen Spielzeit in die kommende. Mit Leoš Janáčeks "Katja Kabanowa" soll die Sopranistin Angela Denoke Ende September 2021 ein Debüt feiern - nämlich als Regisseurin. Sie gestaltet die erste Opernaufführung in tschechischer Sprache am Theater Ulm. Das Bühnenbild gestaltet Timo Dentler.

Mozarts Figaro, Verdis Rigoletto: Spielzeit 2021/22 am Theater Ulm

"Le nozze di Figaro", da lehnt sich der Intendant aus dem Fenster, sei "die beste Oper Mozarts". Metzger nennt es "ein Werk der starken Frauen und der schwachen Männer", das ab Dezember 2021 auf dem vorläufigen Programm steht. Dazu gesellt sich "Ariadne auf Naxos", eine Oper von Richard Strauss, mit einem Libretto von Hoffmannsthal. Die Premiere des "Rigoletto", mehrmals schon knapp vor Aufführung verschoben, soll dann im März 2022 stattfinden - für Metzger "Die Verdi-Oper zur Me-too-Debatte". Damit kündigt das Theater drei Opernproduktionen an, eine weniger als gewohnt. Doch das Programm werde in dieser Sparte eventuell noch ergänzt.

Musikalisch geht es weiter: Eine Brücke zwischen der luftigen Leichtigkeit der Operette und den schweren, dunklen Episode ihrer Geschichte in der NS-Zeit, will die Gala "Lippen Schweigen" schlagen. Uraufführung: 1. April 2022. Das Musical "The Addams Family" soll ein echter Publikumsrenner werden, ab November 2021. Eine schräghumorige Geschichte über die schrecklich nette und ebenso gruselig Kultfamilie.

"Der Nussknacker" soll am Theater Ulm endlich ins tanzen kommen

Auch die krisengebeutelte Tanzsparte kündigt Pläne an: Ab Oktober 2021 will die Theater-Compagnie "Nussknacker und Mausekönig" aufführen, da trifft die Märchenversion von E.T.A Hoffmann auf Klänge von Dukas und Tschaikowsky - die Musik spiele im Idealfall live und direkt, im Notfall vom Band, erklärt Metzger. Das Format "Company and friends" soll dann im Februar 2022 wieder Tänzern die Möglichkeit geben, eigens entwickelten Choreografien zu präsentieren.

Im Schauspiel soll das Auftragsstück "Antigone" von John von Düffel am 17. Dezember zur Aufführung kommen, und mit "Hedda Gabler" von Hendrik Ibsen steht ab 13. Januar 2022 auch ein Stück auf der Bühne, in dem eine starke Frau die tragende Rolle spielt. Dazu gesellt sich die Farce "Das Sparschwein" mit Chansons von Eugène Labiche (März 2022).

Kehlmanns "Vermessung der Welt" - als Schauspiel in Ulm auf der Bühne

Brechts "Leben des Galilei" kommt ab September auf die kleine Podiumsbühne, und Lessings "Philotas" ab Oktober. Die Farce "Mein Kampf", George Taboris satirisch-schräges Gedankenspiel zum Werdegang von Adolf Hitler, soll am Januar Premiere feiern. Auch zwei Bestseller der Gegenwartsliteratur holt das Theater ins Schauspiel: Marlen Haushofers Erfolgsroman "Die Wand", der von einer Frau in absoluter Isolation erzählt, soll im November 2021 die Einsamkeit ergründen. "Die Vermessung der Welt" wiederum erzählt von zwei Genies - der eine entdeckt die Welt in ständiger Abenteuerreise, der andere am Schreibtisch. Die Rede ist vom Forscher Alexander von Humboldt und dem Mathematiker Carl Gauß. Aus diesem Roman, Daniel Kehlmanns großem Durchbruch, wird in Ulm ein Bühnenstück, in Zusammenarbeit mit der Theaterei Herlingen. Premiere: 19. November 2021.

Im November will das Junge Theater märchenhaft "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen darbieten, und bei "Emil und die Detektive" (April 2022) bringen drei Profischauspieler und junge Talente aus der Ulmer Bürgerbühne Kästners Ermittlergeschichte. Beim "Tanz der Tiefseequalle" (Uraufführung: März 2022) geht es dann um Mobbing und Gruppenzwang.

Was plant die Musik am Theater Ulm für 2021/22?

Als das Theater sein neues Programm im Ausschuss ankündigte, war auch der "Neue" zu Gast: Felix Bender, ab diesem Sommer Generalmusikdirektor, stellte sich und seine Pläne für die Zukunft vor. Er bedankte sich für das Vertrauen der Stadt. Hier ist er kein Unbekannter, vor Jahren bewarb er sich um den Posten des Kapellmeisters, 2015 dirigierte er als Gast Hindemiths "Mathis der Maler". Im Ausschuss kam ein Wunsch zur Sprache, den einige Gemeinderäte haben: Das C-Orchester soll zum B-Orchester ernannt werden. Bender stimmt zu. "Wenn es um die musikalische Qualität geht, gibt es d gar keine Diskussionen", sagte er und schwärmt von der Qualität der Philharmoniker. In den kommenden Wochen wolle er, in enger Zusammenarbeit mit Kay Metzger, ein Programm entwerfen, auch mit sinfonischen Konzerten. Vorab verrät er: "Sie werden den großen Wagner vorerst nicht wiederfinden." Corona wird weiter den Spielraum bestimmen und begrenzen. Auf der Bühne und im Orchestergraben.

