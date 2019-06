vor 21 Min.

Jein heißt Jein bei Nektarios Vlachopoulos in Ulm

Komplizierter Name, treffsichere Pointen: Der Kabarettist und Slam-Poet aus Baden-Württemberg huldigt im Ulmer Zelt der Entscheidungsunlust. Und spricht dabei vor allem von sich selbst.

Von Florian L. Arnold

Wenn wir durch die Natur spazieren, hören wir das melodische Zirpen vieler Vögel. Wenn Nektarios Vlachopoulos durch die Natur läuft, hört er nur lauter paarungsgeile Einzelgänger, die laut rufen: „Hallo?! Ich bin bereit! Ich hätte jetzt Zeit!“ Überhaupt findet er bei seinem Auftritt im Ulmer Zelt, dass Natur völlig überbewertet ist: „Auf Netflix gibt’s auch jede menge tolle Natur und Aussicht – und ich hab mein Klo gleich daneben!“

Für Sie ebenfalls interessant: Komiker-Gipfel im Roxy: Stromberg trifft Macho Man

Vlachopoulos ist der Comedy-Ausfteiger mit dem Namen, den garantiert jeder falsch ausspricht oder schreibt. Doch das 1986 in der Nähe von Bretten geborene „Multikulti-Musterkind“, wie er sich selber apostrophiert, studierte Deutsch und Englisch auf Lehramt und entschied sich dann zum Wechsel in die „brotlose Kunst“ des Poetry Slam. 2011 gewann er das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Hamburg, der Deutsche Kabarettpreis kam 2018.

Nur selten rutscht Nektarios Vlachopoulos in den Slam-Sprech

Den Slam-Background merkt man manchen seiner Szenen im Ulmer Zelt noch an; ab und an rutscht der sonst sehr souverän und pointensicher auftretende Comedian zurück in den rhythmisiert-monotonen Slam-Sprech. Die „Reim dich oder ich fress dich“-Ausschlägen bleiben zum Glück selten, schnell geht es zurück zu mit hoher Schlagzahl formulierten Gags und Karikaturen. Vor allem sich selber nimmt Vlachopoulos gern als Mittelpunkt seiner Satiren. Und so spinnt er seine Geschichten rund um einen unentschlossenen Netflix-Gucker, der gern richtig verliebt wäre, aber doch zu bequem ist, der gern sehr reich und sehr erfolgreich wäre, aber doch zu faul, um etwas dafür zu tun. So steht von der Kindheit bis zum Ex-Job als Lehrer ein großer Fundus an Anekdotenmaterial zur Verfügung, aus dem Vlachopoulos schöpft.

Lesen Sie auch: Schon wieder eine Absage im Ulmer Zelt

Mit großer sprachlicher Kreativität bekommt man einen guten Mix aus Nachdenkenswertem und Klamauk serviert, fröhlich wird die „Diskrepanz zwischen Sagen und Denken“ gefeiert. Die Beobachtungen treffen ins Schwarze: „Entscheidungen sind nichts für mich, sie führen zu Resultaten und Resultate führen zu Konsequenzen und Konsequenzen lassen dich übel bluten für deine Entscheidungen.“ Mit Gespür für Ton und Atmosphäre stichelt, liest, kalauert und karikiert Vlachopoulos und tappt dabei (fast) nie in die Klischeefalle. Ein, zwei Griechenwitze müssen bei seinem „Integrationshintergrund“ gestattet sein. Seine gut durchdachten Volten führen immer zum Ziel: mit einem herzlichen Lachen die eigene Unzulänglichkeit erkennen – und die gerade jener, die sich auf den Perfektionismus geworfen haben. Etwa die Kirche: „Warum an einen Schwachsinn glauben, wenn wir allen Religionen huldigen können.“

Fragen einer in unvermeidlichen Veränderungen begriffenen Welt können laut Vlachopoulos nur mit einem „ganz klaren Jein“ beantwortet werden. Warum auch nicht? Sprachspielerisch, lässig, schräg: Vlachopoulos’ Kaleidoskop der menschlichen Fehlbarkeiten ist ein durchweg unterhaltsamer Ritt auf der schmalen Linie zwischen (Wort-)Kunst und Klischee.