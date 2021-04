Jetzt geht's los: Firmen in Neu-Ulm bekommen Turbo durch Glasfaser

In Neu-Ulm werden nun 30 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Der Verkehr soll trotz Bauarbeiten an 800 Anschlüssen weitestgehend ungehindert fließen.

In den Neu-Ulmer Industriegebieten beginnen die Bauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel für ein schnelleres Internet. Konkret in den Straßenzügen südlich der B10. Damit startet jetzt auch in Neu-Ulm der flächendeckende Highspeed-Netz-Ausbau. Im Rahmen eines Spatenstichs, der coronabedingt reduziert und in kleiner Runde stattfand, freuten sich Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und SWU-Geschäftsführer Klaus Eder über die große Nachfrage seitens der Unternehmen, die bereits im Vorfeld großes Interesse an den schnellen Internet-Verbindungen bekundeten.

Albsteiger: Neu-Ulm für Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelt gerüstet

In ihrem Grußwort betonte Katrin Albsteiger, dass der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes eine zentrale Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung von Neu-Ulm zur Smart City sei. Neben den klassischen Versorgungsaufgaben, wie Strom, Gas, Wasser oder Straßen, gehöre selbstverständlich auch der Aufbau einer zukunftsfähigen Highspeed-Infrastruktur dazu. Nur so sei Neu-Ulm für die zunehmende Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten gerüstet – nicht nur zu Pandemie-Zeiten. Die SWU investieren für den Aufbau der schnellen Kommunikationsleitungen in Ulm und Neu-Ulm bis zum Jahr 2024 insgesamt 30 Millionen Euro, in Neu-Ulm sind es fünf bis sieben Millionen Euro.

Glasfaser: Wenig Beeinträchtigungen soll es in Neu-Ulm beim Verkehr geben

Die Glasfaserleitungen werden in kleinen Bauabschnitten von 50 bis 150 Metern fast durchgängig im Gehwegbereich verlegt. Auf diese Weise sei sichergestellt, dass der Verkehr in den betroffenen Straßenzügen auch während der Verlegearbeiten nur stellenweise beeinträchtigt werde und der Verkehr weitestgehend weiter fließen könne. Die Arbeiten starten in den Straßenzügen südlich der B10, weitere Bauabschnitte nördlich der B10 werden sukzessive ab 2022 folgen. Insgesamt werden in den Haupttrassen der Neu-Ulmer Industriegebiete über 30 Kilometer Glasfaser in allen Straßenzügen verlegt. Die hier befindlichen Büro- und Gewerbeeinheiten können dann über die vorverlegten circa 800 Gebäudeanschlüsse einfach angebunden werden.

Einen Grund für die hohe Nachfrage sieht SWU-Lenker Klaus Eder in Aktionen wie den kostenfreien Hausanschluss inklusive 20 Metern Zuleitung und die leistungsstarken SWU-Glasfaser-Produkte bis in den Gigabit-Bereich. Im Gegensatz zu anderen Telekommunikations-Anbietern sehen die SWU von einer Mindest-Anschlussquote in den Ausbaugebieten ab. Darauf habe das städtische Unternehmen ganz bewusst verzichtet. (AZ)

