Jetzt gibt es auch ein Schnelltest-Zentrum in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ist ein Schnelltest-Zentrum eröffnet worden. Ein weiteres folgt demnächst im Starkfeld.

In Neu-Ulm gibt es zwei neue Anlaufstellen für Bürger, die sich auf Corona testen lassen wollen. Ein neues Schnelltest-Zentrum befindet sich in der Glacis-Galerie und hat bereits geöffnet. Das andere wird auf dem Gelände der Opti-Wohnwelt (früher Möbel Mahler) eingerichtet. Betrieben werden beide von der Firma CPN. Unterstützt wird dies durch den Verein "Wir in Neu-Ulm" (Win). Aufgrund der Testpflicht für den Einzelhandel in Bayern ab einer Inzidenz von über 100 seien Standorte gewählt worden, welche in der Nähe des Einzelhandels sind, teilte Citymanagerin Ina-Katharina Barthold mit.

Öffnungszeiten des Testzentrums im Neu-Ulmer Einkaufszentrum

Seit Montag ist es Bürgerinnen und Bürgern möglich, sich auch in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm durch Antigen-Schnelltests (PoC-Tests) auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Testzentrum befindet sich im Erdgeschoss im Bereich der Grünen Brücke auf Höhe der Maximilianstraße. Montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr ist es möglich, sich mit einem zuvor gebuchten Termin kostenlos testen zu lassen.

Drive-through im Parkhaus der Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm

Im Parkhaus der Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm wird ab Montag, 26. April, ein Drive-through auf Ebene 0 eingerichtet. Dieser ist montags bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ebenso ist hierfür ein zuvor gebuchter Termin notwendig. Auch dieser Test ist kostenlos. Termine für die jeweiligen Testzentren können ab sofort unter schnelltestzentrum-neu-ulm.de gebucht werden.

In den oben genannten Testzentren können sich asymptomatische Personen mit kostenlosen Bürgertests auf das Corona Virus testen lassen. Zeitnah werden auch kostenpflichtige PCR-Tests für Flugreisende und Berufstätige angeboten. Symptomatische Personen sowie Personen, welche Kontakt zu einem positiven Corona-Patienten hatten, werden gebeten, sich an die jeweiligen Hausärzte zu wenden und sich dort testen zu lassen.

Firma betreibt Testzentrum an der Messe Ulm

Die Firma CPN Cross Promotion Network GmbH wurde 2001 gegründet. Seit Mai 2020 ist Nadine Vogelmann Geschäftsführerin. CPN führt normalerweise Kultur- und Großveranstaltungen im süddeutschen Raum durch und hat sich hierbei auf das Projektmanagement sowie die Personaldienstleistung spezialisiert. Im Moment betreut die Firma das städtische Testzentrum an der Messe Ulm und unterstützt den mobilen Testbus der SWU. Bereits seit Januar bietet CPN mit mobilen Test-Teams auch Testungen für Firmen an. (AZ)

