Jetzt hebt der neue „Christoph“ ab

Nach 15 Jahren wird der alte Helikopter ausgemustert. Sein Nachfolger bietet erhebliche Vorteile. Warum das Fluggerät sehr viel mit Chancengerechtigkeit zu tun hat

Von Ludger Möllers

Über einen neuen Helikopter freut sich die am Bundeswehrkrankenhaus stationierte Crew des Rettungshubschraubers „Christoph 22“. 15 Jahre lang flogen die Luftretter mit einer Maschine vom Typ MBB/Kawasaki BK 117 und kümmerten sich um 20921 Patienten. Am Montag wurde die neue Maschine vom Typ Airbus H 145, die wie das Vorgängermodell unter dem Rufnamen „Christoph 22“ unterwegs ist, vorgestellt: „Der Umstieg ist wie von einem VW Käfer auf einen Mercedes“, lobte Generalarzt Dr. Ralf Hoffmann, Chefarzt und Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses während der Feierstunde.

Das neue Modell gilt als leistungsstärker, hat mehr Platz, mehr Reichweite und ist leiser als ihre Vorgänger. Bei guten Bedingungen kann „Christoph 22“ 651 Kilometer weit fliegen. Zudem bietet der ummantelte Heckrotor erhöhte Sicherheit für Passagiere und Einsatzkräfte. Neue medizinische Ausstattung und mehr Platz für Equipment sind weitere Pluspunkte.

Zu durchschnittlich vier bis fünf Einsätzen pro Tag startet der Ulmer Rettungshubschrauber, im vergangenen Jahr zählte die Crew 1629 Alarmierungen: Einsatzgebiete sind schwerpunktmäßig die Region Ulm/Neu-Ulm, die Schwäbische Alb sowie Teile von Oberschwaben und Bayerisch-Schwaben.

Die Crew würde an diesem Vormittag den neuen Hubschrauber gerne im Detail präsentieren. Doch der Einsatzalltag nimmt keine Rücksicht: Noch während des Übergabetermins muss „Christoph 22“ zu zwei Notfällen aufsteigen. Gelegenheit für Generalarzt Hoffmann und Frédéric Bruder, den Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, zurückzublicken. Denn in Ulm arbeiten die Bundeswehr und die ADAC Luftrettung seit 2003 gemeinsam: Das Bundeswehrkrankenhaus stellt Notärzte und Rettungsfachpersonal, der ADAC ist für die Hubschrauber und das fliegende Personal zuständig.

„Es war Anfang der 2000er-Jahre keine Selbstverständlichkeit, dass sich Bundeswehr und ADAC Aufgaben teilen könnten“, erinnert sich Hoffmann, der seinerzeit im Bundesverteidigungsministerium für die Konzeption der Luftrettung zuständig war. Von 1971 bis 2003 hatte die Bundeswehr die Ulmer Station alleine betrieben, gab danach, angesichts neuer Aufgaben vor allem in Auslandseinsätzen, die Verantwortung für die Flugrettung ab. So entstand das Ulmer Modell der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

Auch Fréderic Bruder blickt zufrieden zurück: „Die ADAC Luftrettung ist froh in Ulm einen starken und zuverlässigen Partner wie die Bundeswehr an der Seite zu haben“, sagt der Geschäftsführer. Freilich habe der ADAC ein Defizit von insgesamt fünf Millionen Euro über die vergangenen 15 Jahre zu verzeichnen.

Bruder berichtet weiter, dass der ADAC die Luftrettung als „Daseinsvorsorge“ betrachte, „damit wir in Deutschland auch Chancengerechtigkeit auf dem Land haben.“ Es sei nicht einzusehen, warum Stadtbewohner, zu denen ein Notarzt nur wenige Minuten Anfahrzeit benötigt, bessere Chancen auf Überleben nach einem Unfall oder einem schweren internistischen Notfall wie einem Herzinfarkt haben sollen: „Wer auf dem Land lebt, muss die gleichen Chancen haben“, sagt Bruder.

In den vergangenen Jahren haben sich die Gründe für den Einsatz der Rettungshubschrauber geändert: Standen anfangs schwere Unfälle in der Statistik weit vorne, so handelt es sich heute in rund 53 Prozent der Fälle um internistische Notfälle. Verkehrsunfälle machen nur noch 13 Prozent aus.

