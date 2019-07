vor 4 Min.

Jetzt kommt der Startschuss für das Holzheimer Fernwärmenetz

Mit der Umgestaltung der Holzheimer Dorfmitte beginnen hier nach dem Dorffest die Arbeiten am geplanten Fernwärmenetz.

Mit einem symbolischen Spatenstich und einem Weißwurst-Frühschoppen werden am Samstag die Bauarbeiten eingeläutet.

Von Willi Baur

Mitte bis Ende August soll mit den Bauarbeiten für das geplante Fernwärmenetz in Holzheim begonnen werden. Das hat die Firma GP Joule mit Sitz in Buttenwiesen im Landkreis Dillingen jetzt mitgeteilt. Deren Tochterunternehmen Renergiewerke Holzheim GmbH zeichnet für den Bau und Betrieb des Projekts verantwortlich.

Vorab wollen die Beteiligten am Samstag den obligatorischen ersten Spatenstich feiern, und zwar gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit, verbunden mit einem Weißwurst-Frühschoppen an der Biogasanlage von Stefan Schweigart und Armin Frank am nördlichen Ortsrand (10.30 bis 12.30 Uhr). Die bislang ungenutzte Abwärme der Anlage soll bekanntlich auch das Leitungsnetz versorgen.

Die Arbeiter legen in der Dorfmitte von Holzheim los

Davon wollen die Betreiber nun im ersten Bauabschnitt eine Trasse von der Biogasanlage über den Kiesgrubenweg und die Kirchstraße bis zum südlichen Ende der Schulstraße realisieren, einige Stichleitungen in Seitenstraßen inklusive. „Für diesen ersten Abschnitt reichen die inzwischen abgeschlossenen Anschlussverträge mit Interessierten“, sagte Christina George auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie ist gemeinsam mit Felix Schwan in der Firmenzentrale für die Projektierung des Holzheimer Vorhabens zuständig.

Die genaue Zahl verbindlicher Abschlüsse wollte George indes nicht beziffern, ebenso die im Rahmen des ersten Bauabschnitts vorgesehenen Investitionen. In früheren Aussagen des Unternehmens waren für die erste Trasse 90 feste Zusagen als Minimum einer wirtschaftlichen Realisierung genannt worden.

Christina George versicherte: „Die Akquise geht natürlich weiter.“ Das Unternehmen bemühe sich dabei nicht nur um weitere Kunden für die erste Trasse, sondern auch im Hinblick auf einen weiteren Ausbau des Leitungsnetzes. Momentan aber stehe der aktuelle Bauabschnitt im Vordergrund. Der werde allerdings nicht auf konventionelle Weise von A nach B umgesetzt. Vielmehr soll die Verlegung der Rohre wegen der anstehenden Umgestaltung der Holzheimer Dorfmitte zunächst in diesem Bereich erfolgen. „Anschließend bauen wir dann in Richtung Norden und Süden weiter“, fügte die Projektmanagerin hinzu.

