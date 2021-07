Wieland schafft 120 neue Stellen

Plus Auslöser für die Einstellungsoffensive ist nach Angaben von Wieland eine anhaltend hohe Nachfrage, insbesondere im Geschäftsbereich Walzprodukte.

Aufgrund der hohen Nachfrage und damit verbundenen guten Beschäftigungssituation wird die Wieland-Werke AG laut einer Pressemitteilung an ihren Standorten in Langenberg, Villingen und Vöhringen etwa 120 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen.