vor 44 Min.

Joe Bonamassa lockt und rockt

Der US-Gitarrist und -Sänger ist nicht der einzige Star, der bald in der Arena zu hören ist

Am 21. September erscheint mit „Redemption“ das neue Album von Joe Bonamassa – und nicht einmal drei Wochen später stellt es der Bluesrock-Sänger und -Gitarrist in Neu-Ulm vor: am Montag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Ratiopharm-Arena.

„Redemption“ ist das 13. Studiowerk des aus dem US-Bundesstaat New York stammenden Musikers. Er hat es in verschiedenen Städten zusammen mit talentierten Kollegen aus Nashville aufgenommen. Die Einflüsse darauf reichen laut Plattenfirma von Hardrock bis Rockabilly. Der Vorgänger „Blues of Desperation“ erreichte in Deutschland Platz drei der Albumcharts und zog ausverkaufte Shows nach sich. Das Konzert in der Neu-Ulmer Arena ist das auf der anstehenden Tour das einzige in Bayern.

Der Auftritt von Joe Bonamassa ist nicht die einzige anstehende musikalische Großveranstaltung in der Halle. Bereits am Samstag, 8. September, lädt die Band Eisbrecher zum zweiten Mal zu ihrem Festival „Volle Kraft voraus!“. Neben den Gastgebern spielen unter anderem „Oomph!“ und Die Krupps. Und am Montag, 1. Oktober, macht Rea Garvey, bekannt als Sänger von Reamonn und Coach bei „The Voice of Germany“. (mgo)

Karten für die Konzerte gibt es bei Blende 22 in Neu-Ulm und online unter ratiopharmarena.de

