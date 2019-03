vor 3 Min.

Johann König jongliert im Roxy mit den Worten

Brüchige Stimme, aber mächtige Sprache: Der Komiker Johann König setzt bei seinem neuen Programm auf schräge Kalauer – und schrillen Tanz.

Von Christoph Lotter

Wie aus dem Nichts gleicht die ausverkaufte Roxy-Werkshalle einer Diskothek in den 90ern. Aus den Boxen schallt lautstark der Hit „I like To Move It“, buntes Licht flackert aus den Scheinwerfern an der Decke und Johann König, in seinem sattgrünen Hemd, schnappt sich auf der Bühne kurzerhand einen Hula-Hoop-Reifen. Mit fuchtelnden Armen lässt er ihn um seinen Bauch und Hintern kreisen. Das Ulmer Publikum in der ausverkauften Halle feiert ihn, ist aber sichtlich überrascht – der Comedian übrigens auch; fragt sich direkt nach der skurrilen Tanzeinlage selbst, warum er das wohl gemacht habe. Die Antwort liefert er nach einer seiner Kunstpausen: „Weil ich es kann.“

So ist er, der Johann König – ist eben alles doch nur „Spaß for fun“. Das Publikum liebt ihn jedenfalls für seine schräge Art. Und weil er es kann, präsentierte der Comedian am Donnerstagabend sein neues Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf einer Bühne in Ulm steht. Genauer gesagt, ist es bereits das fünfte Mal. „Und heute bin ich wieder hier, in meinem geliebten Roxy – der aus Wellblech zusammengeschusterten Backsteinbude. In den zehn Jahren hat sich nichts geändert. Naja, wichtig ist ja, dass es euch gefällt – ich bin nachher wieder weg.“

Geistreicher Nonsens und absurde Mails

Wie die Ulmer drauf sind, möchte der Komiker mit der brüchigen Stimme trotzdem wissen: „Wie geht es Ulm? Wie geht es Deutschland? Das sind die beiden Fragen, die ich mir jeden Tag stelle.“ Wenn sich König nicht gerade selbst Fragen stellt, erzählt er zum Beispiel von seiner Familie. Neben seiner „Königin“, seinen drei Kindern und dem Kater Hektopascal ist nun auch ein Hund, ein „Borderline-Collie“, Teil der Gemeinschaft: „Weil er hinten wie vorne gleich aussieht, haben wir ihn Rectus genannt.“ Seine Frau geht übrigens zur Paartherapie, während er unterwegs ist: „Das Geheimnis einer langen Ehe besteht ja darin, dass man sich nicht trennt.“

Und das sagt König, obwohl ihm durchaus bewusst ist, dass auf dieser Welt alles aus einem Kreislauf besteht – wenn es irgendwo nach oben geht, geht es woanders nach unten: „Wenn der Kerosinverbrauch zunimmt, sinkt die Antarktis und der Meeresspiegel steigt. Wir haben am Ende mehr Platz zum Segeln, aber auch viele schlecht integrierte Holländer, die hier herumlungern.“

Neben schrillem Tanz und massentauglichen Themen überzeugt König aber vor allem mit sprachlichem Geschick. Seine geistreicher Nonsens, oft phlegmatisch mit einer Hand im Gesicht vorgetragen, seine skurrilen Gedichte und absurden Mails von künstlichen Verehrerinnen sorgen für einen Lacher nach der anderen. Mal lungert er auf einem Barhocker und spricht: „Die seelische Muskulatur der Kinder wird heutzutage immer weniger beansprucht – geiler Satz, ne?“. Dann kauert er an seinem Schreibtisch und kalauert: „Wieso verirrt sich der Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung.“

