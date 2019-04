vor 6 Min.

John Sinclair geht auf Zwergenjagd

Horror mit Humor: Die Gruppe „Die wortreichen Sieben“ führt im Roxy-Labor ein trashiges Live-Hörspiel auf

Geisterjäger John Sinclair muss sich in seinem Job mit allerlei dämonischem Gesindel herumschlagen: mit Dr. Tod beispielsweise oder sogar mit Luzifer persönlich. Im Roxy-Labor bekommt es der „Sohn des Lichts“ mit sehr viel kleineren, aber ebenso fiesen Kontrahenten zu tun – den „Satanszwergen von Sylt“. Und das Interesse ist groß: Die ersten beiden Vorstellungen des Live-Hörspiels am Donnerstag, 4. April und am Sonntag, 14. April, sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für den dritten Termin am Dienstag, 16. April. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Hinter der Produktion steckt die Gruppe „Die wortreichen Sieben“ – bestehend aus acht (!) aktuellen und früheren Ensemblemitgliedern des Theaters Ulm. Neben Fabian Gröver, der auch Regie führt, seine Schauspiel-Kollegen Christel Mayr, Tini Prüfert, Stefan Maaß, Gunther Nickles, Florian Stern und Benedikt Paulun, dazu – mit dem Keyboard – Musiktheater-Dramaturg Benjamin Künzel. Die Gruppe verspricht eine „Achterbahnfahrt durch die Untiefen des Trash“. Denn ernst gemeint ist die Bearbeitung eines 1984 veröffentlichten Groschenromans von Jason Dark, bei dem die Mitwirkenden auch alle Geräusche live produzieren, wahrlich nicht: Die Jagd nach den mörderischen Zwergen, die aus dem Sand kommen, soll vor allem lustig sein.

Die Chancen dafür stehen gut, denn „Die Satanszwerge von Sylt“ haben ihren Live-Hörspiel-Test schon vor Jahren bestanden: 2013 in der Podium-Bar, 2017 sogar noch gefolgt von einem weiteren Fall, „Der Mitternachtsvampir“. Für die aktuellen Aufführungen, für die das Skript überarbeitet wurde, haben sich die ursprünglichen Initiatoren Gröver und Künzel, beide Riesenfans der alten Sinclair-Hörspiele, aber vom Theater gelöst. Das mag daran liegen, dass das Format nicht so recht in einen Stadttheater-Spielplan passt, aber auch daran, dass sich so Freundschaften pflegen lassen: Florian Stern und Stefan Maaß gehören seit dieser Spielzeit nicht mehr zum Ulmer Ensemble, und auch Fabian Gröver wird die Münsterstadt im Sommer in Richtung Saarbrücken verlassen.

Die Abende der „Wortreichen Sieben“ will der 44-Jährige aber auch in Zukunft für Besuche an der Donau nutzen. Die Gruppe will ihren Hörspiel-Spaß aber auch in andere Städte tragen, Gröver zufolge bemühe man sich bereits um Gastspiele. Bei den „Satanszwergen“ soll es nicht bleiben. Sinclair-Spezialist Gröver arbeitet bereits an neuen Fällen, unter anderem an „Tödliche Perücken“. Warum diese Geschichte? Er wolle gerne verschiedene Bösewichte bei den Live-Hörspielen haben, sagt der Schauspieler. Und natürlich gilt: je trashiger, desto besser.

Was bei den John-Sinclair-Groschenromanen aber auch besonders gut geht: Sie sind nicht nur lachhaft blutrünstig, sondern stecken auch voller Klischees, Sexismus und bundesrepublikanischer Biederkeit. Horror und Humor liegen nah beieinander. (mgo)

Karten für die Vorstellung am Dienstag, 16. April, um 20 Uhr im Roxy-Labor gibt es auf roxy.ulm.de

