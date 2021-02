08:00 Uhr

Joo Kraus geht es gut! - So klingt das neue Album des Ulmer Jazztrompeters

Haut nichts zu schnell vom Hocker: Joo Kraus, Trompeter aus Ulm, präsentiert sein neues Album "We are doing well."

Plus Ein bisschen Elvis, eine Prise 80er-Rock alla Kraan und ganz viel Jazz und Sehnsucht: "We are doing well", die neue Platte des Ulmer Trompeters Joo Kraus.

Von Veronika Lintner

Da bläst ein Hurrikan durch Joo Krauses Wohnzimmer. Oder zumindest durch den ersten Song auf seiner neuen Platte. "There is a hurricane in my living room" raunt Kraus im Sprechgesang über ein klickendes, klackendes Schlagzeug und einen glucksenden, elektronischen Puls, wie Herzschlag mit Schluckauf. Doch dann greift der Ulmer zur Trompete, die über die ganze unruhige Klanglandschaft hinweghallt. Kraus erklärt, worum es geht: "Da erzählt ein Typ, der hin- und her gerissen ist. Er sitzt da mit der Sonnenbrille, mitten im Auge des Sturms. Und das ist auch das Spannungsfeld, in dem auch ich mich bewege."

Zuletzt stand Kraus im Theater Ulm auf der Bühne: Dort verpasste er den Songs der Dreigroschenoper einen frischen Sound-Anstrich, und er brachte an Neujahr noch eine Eigenkomposition zur Uraufführung. Aber jetzt: Coronapause. Diesen Glanz, den Kraus jetzt vermisst, den Schweiß und den Moment des Konzerts, feiert Kraus in seinem neuen Album, "We are doing well" - "Uns geht es gut". Den Titel dürfe man in dieser Zeit ruhig auch ironisch verstehen, sagt Kraus. Oder aber als einen Wunsch nach bessere Zeiten. Trotzdem meint Kraus es ernst: "Mein Credo: Es geht vorbei und es wird auch gut."

Joo Kraus sagt: "We are doing well" ist "kein Corona-Album"

Eines vorweg: "Das ist kein Corona-Album", sagt Kraus. Die ersten Songs entstanden schon 2019, da begann Kraus mit seinen liebsten Mitmusikern die Arbeit am Album. Vier Männer, vier Tage, volle Konzentration. "Wir sind seit fast 20 Jahren gut befreundet", erklärt Kraus. "Wir sind uns im Herzen nah und wir trauen uns, alle Ideen vor einander auf den Tisch zu legen."

Die Mischung machts: Der Bassist Veit Hübner steuert eine starke Note Jazz bei, der Schlagzeuger Torsten Krill bringt Rockerfahrung mit, alles baut auf Ralf Schmids Tasten - und Kraus? "Ich komme ja auch aus dem Hiphop und Funk", sagt er. Ein Cocktail also, gemischt, geschüttelt und in den besten Momenten der zehn Songs auch ziemlich rührend.

Ein Joo-Kraus-Mix aus Jazz, Elektro-Rock, Elvis und Lust am Experiment

Die E-Gitarre klingt hübsch verzerrt wie in den 80ern, nur digitaler - vielleicht eine Erinnerung an die Experimentalrocker von "Kraan"? Mit den Ulmern stand Kraus schon oft auf der Bühne. Funkige Bässe bilden dann das Gerüst für "We are the world", bis der Rap ausbricht, über Hip-Hop-Elektrofetzen. Aber kein anderer Song mischt so lustig die Tonlagen wie "Elvis in Paris": Die Hammondorgel swingt, die Tuba wummert - dann platzt eine Harmonika in den Sound. Kraus pfeift dazu und alles klingt auf einmal wie eine Runde Karussell in der "fabelhaften Welt der Amelie". Oder wie Kraus sagt: "Mit Elvis raus aus Memphis und dann im TGV nach Paris."

So sieht ein zufriedener Mann aus: Joo Kraus mit seinem Flügelhorn im Orchestergraben des Theaters Ulm. Heute Abend hat im Großen Haus das Monty-Python-Musical „Spamalot“ Premiere; Kraus ist musikalischer Leiter der Produktion. Bild: Hermann Posch

"In den Songs geht es um alles, was uns beschäftigt", sagt Kraus. Und das "uns" meint er ernst, denn die Platte ist ein Ensemblewerk. Fast bescheiden platziert Kraus seine Trompetensoli. Keine Zirkusnummern, keine Mätzchen, Konzentration auf die Melodie: "Ich kann schon auch eine Rampensau sein. Aber ich klinge auch nur so gut wie meine Mitmusiker."

Wynton Marsalis und John Williams sind für Joo Kraus Vorbilder

Was Kraus vermeiden will: Akademikerjazz, Melodielabyrinthe aus Bebop-Endlosschleifen, Eitelkeiten. Als Vorbild bezeichnet er Wynton Marsalis, aber auch die Band "Earth Wind and Fire" und den Fimmusikgott John Williams - "der hat einen weiten Horizont". Horizont, Weite und Freiheit, scheint Kraus gefunden zu haben, in der Pause vom Normalbetrieb.

Joo Kraus spielt im Schnitt 100 Konzerte im Jahr. Oft fragt er sich, was ihm gerade besonders fehlt: "Die Musik? Ja klar. Der Applaus? Auch. Aber es gibt da einen Moment, kurz bevor man in einem Theater auftritt, die Saallichter sind schon gedimmt und der Inspizient hinter der Bühne sagt: Noch fünf Minuten. Dann beginnt das Grummeln im Bauch. Dabei hat man noch keinen Ton Musik gespielt."

"We are doing well" erzählt von Joo Kraus' Sehnsucht nach der Bühne

Davon erzählt auch "How is my hair". Ein Showmann steht hinter der Bühne, bereit und angriffslustig, aber eine Frage hat er noch: "Und .... sitzt meine Frisur?". Eine lockere Nummer, die beschreibt, was Kraus vermisst. Das dicke Ende kommt dann zum Schluss: Nach handlichen Nummern im Dreieinhalb-Minuten-Format, öffnet sich im Album ein Panorama. In "Space Glider" näselt sich die gestopfte Trompete durch sphärische Weiten, nicht von dieser Welt. Und mit "Love" setzt die Soul-Sängerin Fola Dada für Kraus zur großen verträumten, beseelten Ballade an. "Love ist what we are searching for" - "Liebe ist das, wonach wir suchen." Liebe, auch zur Bühne.

