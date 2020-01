vor 3 Min.

Jubiläumsjahr beschert dem Donaubad einen Rekord

In der Anlage des Donaubads Ulm/Neu-Ulm gab es im vergangenen Jahr so viele Besucher wie nie zuvor.

Die Anlage hatte 2019 so viele Besucher wie noch nie – und das, obwohl es in einem Bereich einen Rückgang gab.

Kaum ist das Jubiläumsjahr des Donaubads Ulm/ Neu-Ulm ausgeklungen, gibt es erneut Grund zum Feiern: In den Freizeitanlagen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Besucherrekord aufgestellt – mit knapp 619.000 Gästen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von über acht Prozent beziehungsweise rund 47.000 Besuchern. Den größten Andrang gab es bereits im Sommer: Am Sonntag, 30. Juni, kamen verteilt über den ganzen Tag insgesamt 6600 Gäste ins Freibad, ins Erlebnisbad und in die Sauna.

Auch der Start ins Jahr 2020 verlief in Sachen Besuchszahlen aus Sicht des Geschäftsführer-Duos Sabine Gauß und Jochen Weis sehr erfolgreich. Gerade in der ersten Januarwoche sei es täglich zu Höchstwerten auf der Gesamtanlage gekommen, die im Winterhalbjahr neben dem Erlebnisbad und der Sauna auch die Eissportanlagen umfasst. „So hatten wir fast täglich über 5000 Gäste auf der Anlage – Zahlen, die es in dieser Höhe nur vereinzelt gab“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Erlebnisbad gab es im Vergleich zum Jahr 2018 mit 351.600 Besuchern einen Zuwachs von 11,8 Prozent, in der Sauna mit 92.100 Gästen ein Plus von 6,5 Prozent und auf der Eissportanlage mit 84.700 sogar eine Steigerung um 18,7 Prozent. Nur das Freibad hatte im Vergleich zu dem extrem heißen Sommer 2018 im vergangenen Jahr mit 90.500 Gästen einen Besucherrückgang von etwas über acht Prozent zu verzeichnen.

Im Donaubad gibt es auch in diesem Jahr wieder verschiedene Aktionen

„Der Bekanntheitsgrad und das Image der Marke Donaubad konnten in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert werden, insbesondere durch die vielen Aktionen und Events im Rahmen des 60-jährigen Donaubad-Jubiläums. Darüber hinaus zahlen sich unsere Investitionen in Personal, Technik und Ausstattung aus“, so Gauß. Aufgrund der guten Ergebnisse aus dem Vorjahr liege die Messlatte für 2020 nun sehr hoch, man gehe aber davon aus, diese auch in diesem Jahr wieder erreichen zu können, so Weis.

Denn auch in diesem Jahr finden im Donaubad regelmäßig verschiedene Aktionen statt, wie die Eisdisco, die Candle-Light-Abende oder das Kinoevent. Im Mai soll dann der neue Wohnmobilstellplatz mit 49 Plätzen eröffnen, der auf einem Grundstück im Öschweg, unmittelbar beim Donaubad, das den Stellplatz betreiben wird, entsteht. In den kommenden Jahren soll es dann neben den laufenden Arbeiten wie an der Technik zusätzliche „Attraktivierungsmaßnahmen“ in der Anlage geben, wie Marketingleiter Martin Paul auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. (aat)

